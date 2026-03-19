【漢字クイズ】「妻良」はなんて読む？「つまよし」ではありません！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「妻良」はなんて読む？
「妻良」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、2文字の地名です。
いったい、「妻良」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「めら」でした。
妻良は、静岡県賀茂郡南伊豆町に位置する地名。
そんな南伊豆町は南伊豆町は伊豆半島の最南端にあり、東京から車で約3時間半、電車では約2時間50分の場所に位置しています。
『日本の渚百選』にも選ばれている「弓ヶ浜」や、景勝地として有名な「石廊崎」、有数の湧出量を誇る「下賀茂温泉」などがあり、自然の魅力あふれる人気の観光地ですよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『静岡県南伊豆町・移住ポータルサイト』
ライター Ray WEB編集部