フリーの三宅絹紗（きぬさ）アナウンサーが１９日、東京・渋谷のＮＨＫで行われた、ＭＬＢの２０２６年シーズン説明会に出席した。

同局のスポーツニュース番組「ワースポ×ＭＬＢ」で共演する、元ロッテ監督で野球解説者の井口資仁氏とともに見どころを紹介。イチ押しポイントに「日本人選手の活躍をどこよりも早くお伝えすること」「豪華解説陣が独自の視点で斬り込むこと」「毎週お届けする特別企画」の３つを挙げた。

「視聴者の方々の目線に立ってＭＬＢの情報をお届けしたい」という三宅アナは、岩手めんこいテレビでの勤務経験も。同じ岩手出身のドジャース・大谷翔平投手に「去年を凌駕（りょうが）するようなホームラン量産を」と期待。二刀流復活を待ち焦がれ「投手としては手術前より球速が上がっているというデータもある。フォア・ザ・チームを掲げる大谷選手がそういうプレーをすることで、おのずとサイ・ヤング賞やＭＶＰが見えてくる。信じられない好成績が期待できる」と楽しみにした。

説明会には、ドジャースのＭＬＢ開幕３連戦を実況する同局の筒井亮太郎アナウンサーも出席。「現地でのＭＬＢの実況は初めて。メジャーリーガーのスピードやパワー、テクニック、そして興奮がどう伝ってくるか楽しみ。感じたものをしっかり視聴者の方にお伝えしたい」と意気込んだ。