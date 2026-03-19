【ホロライブ #hololive IF -Relax time-大空スバル】 【ホロライブ #hololive IF -Relax time-白銀ノエル～だんちょむver.～】 3月26日より順次展開予定

BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「ホロライブ #hololive IF -Relax time-大空スバル」と「ホロライブ #hololive IF -Relax time-白銀ノエル～だんちょむver.～」を3月26日より順次展開を予定している。

本景品はVTuberタレントグループ「hololive（ホロライブ）」より大空スバルさんと白銀ノエルさんをプライズフィギュア化したもの。ホロライブメンバーの様々なシチュエーションを妄想する「#hololive IF」シリーズで立体化。

「ホロライブ #hololive IF -Relax time-大空スバル」ではオフスタイルの衣装で立体化され、ペンギンデザインのヘアバンドや尻尾のような造形が施されている。

「ホロライブ #hololive IF -Relax time-白銀ノエル～だんちょむver.～」は別人格「大空スバルグッズのコレクター、だんちょむ」姿が表現され、ひげなども細かく造形されている。

ホロライブ #hololive IF -Relax time-大空スバル

・全1種

・約12cm

ホロライブ #hololive IF -Relax time-白銀ノエル～だんちょむver.～

・全1種

・約12cm

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