読売テレビは１９日、大阪市中央区の同局で春の番組改編説明会を開催し、今月２３日からリニューアルする午後の情報番組「関西情報ネットｔｅｎ．」（月〜金曜・後３時５０分）のパワーアップを表明。同社コンテンツセンター・コンテンツ戦略部の福田幸蔵部長は「４時台からニュースを強化し、４時台、５時台のニュースを日本一分かりやすくお届けする」と宣言した。

“報道のｙｔｖ”の自負がある。福田氏は「先日の衆院選（２月８日の投開票日）の特番で、他局の倍にあたる２２０分のローカル差し替えを行いました。視聴率はＮＨＫさんには負けましたが、関西（民放）トップを取ることができました。過去の台風（情報の報道）の時にはＮＨＫさんを含めて（視聴率）トップになったこともあります」と胸を張る。

「日本一分かりやすいニュース」も単なるスローガンではなく、秘策があるようだ。「視聴者にとって必要な情報は何なのかというところを追求して、解説コーナーを展開していく形になります」と福田氏。今でも「―ｔｅｎ．」では高岡達之報道局特別解説委員がニュースを解説する「タカオカ目線」というコーナーが人気で、ＹｏｕＴｕｂｅにも配信しており、最多で８３９万回再生を誇っている。

同局・田中雅博コンテンツセンター長は「弊社には多くの解説委員がいます。高岡さんに続く者がヒントになってくると思います。朝（新番組「テッパン朝ライブ じゅーっと！」に出演）の野村明大もいる。彼より若い解説委員もいる。高岡さんの個性が際立っていますが、みんな横一線です」と“ポスト・タカオカ”となるスター解説委員の出現を予告していた。