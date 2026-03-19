◆女子プロゴルフツアー Ｖポイント×ＳＭＢＣレディス 練習日（１９日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）

昨季年間女王で開幕から優勝、２位と好調を維持している佐久間朱莉（しゅり、大東建託）は１９日、アウトコース９ホールをラウンド。「もう何回かラウンドはしているので頭の中に入っているけど、やっぱりこのコースは難しい。今年はグリーンもすごく仕上がっている」と印象を語った。

キーホールに１７番（パー４）を挙げた。昨年大会の平均スコアは４・３２３５で、最も難しいホールだった。「奧ピンだと左に行ったら寄らないし、右に行っても砲台で難しいアプローチになってくる。私の中では１７番が一番難しい」と警戒した。

今週から新ドライバーを投入する予定だ。ＰＩＮＧ社の「４４０ＬＳＴ」を１８日にテストし、好感触を得た。「先週はドライバーから違和感があって、そこからアイアンも続いて左に行く感じがあった。今週ドライバーを変えようかなと思っているので、そこから良くなってくれたら」と期待した。

１６日には、昨年１２月に亡くなった師匠の尾崎将司さんのお別れの会に参列した。「しっかり（開幕戦の）優勝報告もできたし、またこれからも頑張ります、ということも伝えられた。新たにこの試合から気持ちを新たにスタートしたい」と口にした。