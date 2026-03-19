「やった！！校歌で涙。魂！！！」──約2か月ぶりに更新したXで、春の選抜高校野球で沖縄尚学に勝った母校・帝京高校にエールを送った「とんねるず」の石橋貴明（64）。昨年4月、自身のYouTube『貴ちゃんねるず』で食道がん、喉頭がんを併発していることを公表し、「しばらくお休みいたしますが、元気に帰ってまいります」と、治療に専念するためにすべてのレギュラー番組を降板。本格復帰が待たれるなか、まもなく闘病生活は1年が経とうとしている──。

【写真】“七三分け”白髪姿の石橋貴明の近影ショットほか、街中を歩くホッソリとした石橋貴明の姿など

芸能活動を休止以降、表舞台から姿を消した石橋。半年後に「おぎはやぎ」矢作兼（54）は自身のラジオで石橋に会ったことを明かして『7キロくらい痩せたって言ってたかな』などと話した。

昨年12月には元プロ野球選手の杉谷拳士（35）が帝京OBで集まった石橋との食事会のショットをアップ。別の日には岡村隆史（55）が自身のインスタグラムで『ワンフーの皆さん 貴さん 元気そうで何よりです』と、3軒ハシゴして飲んだことを報告。以前より一回り痩せた白髪姿の石橋と撮った写真を投稿した。

少しずつだが、後輩たちのSNSに姿を見せるなど、復帰も間近かと思われたが、今年に入って近影は公開されていない。具体的な発表は何もないまま休養が続いている。

今は舞台に熱中

一方、精力的に活動しているのが、2021年に石橋と別れた元妻で女優の鈴木保奈美（59）だった。芸能プロ関係者が語る。

「4月に主演舞台『汗が目に入っただけ』に出演する保奈美さんは、告知も兼ねて『脱力タイムズ』、『ぽかぽか』など、めずらしくバラエティー番組やラジオにゲスト出演していました。

朝起きてココナッツオイルで口をすすぐ健康法や美肌を保つ秘訣などを明かし、今年還暦を迎えるとは思えない姿です」

1984年に「第9回ホリプロタレントスカウトキャラバン」で審査員特別賞を受賞して芸能界入りした鈴木。1991年に主演を務めた大ヒットドラマ『東京ラブストーリー』（フジテレビ系）は社会現象となった。その後、『愛という名のもとに』『この世の果て』など話題作で主役を演じ、トップ女優として地位を確立した。

だが、近年は全盛期に出演しなかった"舞台"で新境地を開拓している。舞台関係者が語る。

「近年はドラマ出演のかたわら、1年に1度ほどのペースで舞台に出演していました。今年は4月の舞台に加えて6月にも舞台に出演することが決まっています。

かつて、数々のドラマで主役やヒロイン役を演じてきた保奈美さん。石橋さんと結婚して3児の母となり、2012年に女優復帰してからはドラマなどで"母親役"や"女性社長役"が増えています。舞台では"鈴木保奈美"という知名度で、主演に抜擢されることが多くなりました。責任感の強い保奈美さんは座長として一肌脱いで、告知のために多くの番組に出演しているようです」

石橋の復帰も多くのファンが待っている。元気な姿を見せてくれるのはいつになるのか。