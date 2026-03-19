先代モデルに引き続きFRO車両に

日産自動車と日産モータースポーツ&カスタマイズ（NMC）は3月13日、『スーパーGTシリーズ』のファースト・レスキュー・オペレーション（FRO）車両として、新型『パトロール・ニスモ（NISMO）』を提供すると発表した。

【画像】スーパーGTのレスキュー車両に導入された新型日産パトロール・ニスモ 全26枚

FRO車両とは、レース中にアクシデントが発生した際にドライバー、ドクター、レスキュースタッフが乗り込み、迅速な救助活動を行うことを目的とした車両である。



日産パトロール・ニスモ（Y63型・スーパーGTシリーズFRO車両）。 日産

新型パトロール・ニスモのFRO車両は、2026年シーズンの開幕戦となる岡山国際サーキットでの第1戦より実際に使用され、決勝が行われる4月12日には同サーキットにて贈呈式が執り行われる。

今回の新型はY63型にあたり、長年FRO車両として活躍してきた先代Y62型パトロール・ニスモからその役割を引き継ぐ。NMC社長兼CEOの真田裕氏は「卓越したパフォーマンスと信頼性は、レース現場での迅速な救助活動に確かな貢献をもたらすと確信している」とコメントした。

新型パトロール・ニスモとは

『パトロール・ニスモ』は、中近東をはじめ世界の過酷な路面での走破性で定評を持つフルサイズSUV『パトロール』を、ニスモがモータースポーツで培った経験と技術によって磨き上げたハイパフォーマンス・モデルである。

パワートレインには専用チューニングを施したV型6気筒3.5Lツインターボエンジンを搭載し、最高出力502ps、最大トルク71.4kg-mを発揮する。



日産パトロール・ニスモ（Y63型・スーパーGTシリーズFRO車両）。 日産

さらに空力性能を追求した専用エクステリアと専用サスペンションが組み合わされることで、堂々としたプロポーションを保ちながらシャープな応答性と力強い加速を実現するモデルに仕立てられている。