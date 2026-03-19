TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が18日放送の同局ラジオ「佐倉綾音 論理×ロンリー」（水曜後10・00）に出演し、自身にまつわる“事件”について説明する場面があった。

この日はパーソナリティーの声優・佐倉綾音が花粉症に伴う声帯炎によるのどの不調のため急きょ欠席し、同局「こねくと」パーソナリティーの女優・石山蓮華が代役を担当。安住アナは番組途中からアシスタントとして登場した。

石山が「聞きたいことがあるんですけど。アンジーラジオに佐倉さんがゲストで出演された後、安住さんが1階で佐倉さんを出待ちしていたっていう事件が…佐倉さんが悲鳴上げたっていう」と聞くと、安住アナは「そうそう」とうなずく。

2024年10月に安住アナが「安住紳一郎の日曜天国」を夏休みで欠席した際に佐倉がピンチヒッターを務めたことがある。

しかし佐倉と顔を合わせたことはなかったそうで「話聞く限りだと、比較的自分の殻を先に作っちゃうタイプだなと思ってた」と印象を明かす。「社交辞令で終始してしまうのも悲しいなと思ったので、正面からあいさつ行くとお互い警戒しちゃうだろうと思ったので、（局に）来ていらっしゃるっていうのは分かっていたのでそこにあいさつに行くよりすれ違った方がいいかなと思って」と佐倉がアンジェリーナ1/3のラジオ番組に出演した後で“出待ち”することにしたのだという。

そんな思惑は外れて「すれ違った瞬間にあやねるがすっごい大きな声出して“キャー!!”って言って、声優だから声がよく通るから」と佐倉に悲鳴を上げられてしまった。

「驚いたみたいなんだけど、そういう声出すから警備員が3人くらい来ちゃって“何がありました？”みたいな感じになって」と振り返り、「何かちょっと気まずい感じになっちゃったんだよね」と明かした。

それ以来佐倉とは会っていないそうだが、「体調大丈夫かね？先週も調子悪いって言ってたけど」と心配していた。