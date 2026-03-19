俳優の竹内涼真が自身のInstagramで、撮影のオフショットを投稿した。

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投稿されたのは、最終回を迎えた自身の主演ドラマ『再会～Silent Truth～』（テレビ朝日系）で撮影を共にした共演者との写真。左から渡辺大知、竹内、井上真央、瀬戸康史の順で並び、各々が笑みを浮かべ、仲睦まじい姿が写されている。また、竹内が演じた淳一の恋人役を演じた北香那や、井上演じる岩本万季子の息子・正樹役の三浦綺羅との写真も投稿されている。

キャプションには「最後まで観てくださったみなさん ありがとうございました。そして素晴らしい監督、キャスト、スタッフのみんなに感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとう」と、ドラマの最終回に合わせ、見てくれたファンに対しての感謝の意を込めている。

コメント欄には、ファンから「毎話何度も観た」「お疲れ様！！」などの声が募られている。

竹内は4月からは待望のミュージカル第2作目となる主演作『奇跡を呼ぶ男』の開幕を控えており、詐欺師の伝道師役に挑む予定だ。

（文＝リアルサウンド映画部）