【嫁ぎ先の天然家族2】夫のクセ、美味しいとピン！食事中の「グッドボタン」＜第6話＞#4コマ母道場

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結婚して嫁いだ先には、とんでもない天然の夫と義母がいました。日々驚かされることがありながらも、優しい夫と義母との生活に幸せを感じているのです。出会ったときから、夫のあるクセが気になっているめいさん。食事中に出現するという、そのクセとは……？

第6話　グッドボタン



【作者コメント】

私に「指立ってるよ」と突っ込まれすぎて、夫のこのクセは一時期見られなくなっていました。けれどなくなったらなくなったで私が寂しくなってしまい、しばらく黙っていたら、いつの間にかまた復活していました。

今の夫はのびのびと「グッドボタン」ポーズをしながら食事しています。はたから見たらめっちゃシュールだと思います。

　編集・井伊テレ子