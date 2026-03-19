【嫁ぎ先の天然家族2】夫のクセ、美味しいとピン！食事中の「グッドボタン」＜第6話＞#4コマ母道場
結婚して嫁いだ先には、とんでもない天然の夫と義母がいました。日々驚かされることがありながらも、優しい夫と義母との生活に幸せを感じているのです。出会ったときから、夫のあるクセが気になっているめいさん。食事中に出現するという、そのクセとは……？
第6話 グッドボタン
【作者コメント】
私に「指立ってるよ」と突っ込まれすぎて、夫のこのクセは一時期見られなくなっていました。けれどなくなったらなくなったで私が寂しくなってしまい、しばらく黙っていたら、いつの間にかまた復活していました。
今の夫はのびのびと「グッドボタン」ポーズをしながら食事しています。はたから見たらめっちゃシュールだと思います。
編集・井伊テレ子
第6話 グッドボタン
【作者コメント】
私に「指立ってるよ」と突っ込まれすぎて、夫のこのクセは一時期見られなくなっていました。けれどなくなったらなくなったで私が寂しくなってしまい、しばらく黙っていたら、いつの間にかまた復活していました。
今の夫はのびのびと「グッドボタン」ポーズをしながら食事しています。はたから見たらめっちゃシュールだと思います。
編集・井伊テレ子