2児のママになったミシェル・ウィー・ウェストがハワイでホールインワン！ 長女マケナちゃんが拾い上げたボールは……
ミシェル・ウィー・ウェスト（米国）が自身のインスタグラムを更新。ホールインワンを達成したグリーンに2人の子供と上がってくると、長女がカップからボールを拾い上げるシーンを動画で投稿した。
【動画】こんなに大きな子供が！ お母さんになったミシェル・ウィー・ウェスト
この日、ウィーがプレーしたのはハワイ・カウアイ島にあるノースショア・プリザーブだ。投稿ではコース名の他には「#14」「#holeinone」「#Golf」と記されただけだった。1枚目の写真でウィーはピンフラッグに手を添えながら、指を1本立てて会心の笑みを浮かべている。2枚目の動画では2人の子供と一緒にグリーンに到着。長女のマケナちゃんがカップからボールを拾い上げて弟のジャガー君に渡したのだが、彼はそのボールを放り出してしまい、思わずウィーも笑いだしてしまうという、ほのぼのとしたシーンが収められていた。ハワイで生まれ育ったウィーは、14歳で「全米女子アマチュアパブリックリンクス」を制するなど「天才少女」と称賛された。アマチュア時代からプロトーナメントにも積極的に参加し、時には男子ツアーにも果敢に挑戦してきた。16歳の誕生日の6日前にプロ転向を表明。一時はケガに苦しんだが、09年「ロレーナ・オチョア招待」で悲願のプロ初優勝。その後、ツアー通算5勝（うちメジャー1勝）を挙げるも、19年に結婚、20年に長女を出産すると、23年の「全米女子オープン」を最後にツアーから撤退した。しかし今年に入って、バーチャルゴルフの新リーグ「WTGL」の選手として競技に復帰することが発表されている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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