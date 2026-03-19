「私、失敗しないので」ゴルフ場に現れた“ドクターX” ドラコン女子プロ、会心の一打に自信満々の一言！
ドラコンプロとして数々のタイトルを獲得してきた鈴木真緒が自身のインスタグラムを更新。ゴルフコンペで放った会心のドライバーショットを動画で投稿した。
【連続写真】身長154センチで最長328ヤード！ 鈴木真緒の豪快スイング
この日の鈴木はライムグリーンのフーディにカーキのミニスカート、鮮やかなイエローのシューズと言う明るいコーデで参加した。その第一打目に同伴プレーヤーからも「グッショッ！」の声があがる。しかしすぐに「（フェアウェイを）外した？」との問いかけ。鈴木もボールの行方を確認していたが、「いえ、外してません！」「外さない女！」と自信満々で返答。そして「失敗しないので」と言い切った。バックに流れる音楽は人気ドラマ「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」のテーマソング。まさに主人公の決め台詞を彷彿させる言葉だ今ので飛距離は270ヤードくらいだというと、同伴プレーヤーは「すごいなぁ、おい！」と驚嘆の声。これには可愛らしくピースで応えていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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