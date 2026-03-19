国際卓球連盟（ITTF）は19日、ダブルス種目に特化した新たな国際大会「ITTFダブルス・ワールドカップ」を創設すると発表しました。

新設される大会では、男子ダブルス、女子ダブルス、そして混合ダブルスの3種目が実施され、世界トップレベルの選手たちが一堂に会します。これにより、卓球のワールドカップシリーズは、シングルス、混合団体に加え、ダブルス種目も含めた体制が整うことになります。

2028年のロサンゼルスオリンピックでは、男子ダブルスと女子ダブルスが2004年のアテネ大会以来、再び正式種目として復活します。東京大会で導入された混合ダブルスとあわせ、ダブルス種目は新たな注目を集めています。

ITTFのペトラ・ソーリング会長は、「ダブルスがオリンピック復帰に向けて、世界最高峰の舞台を提供することが目的だ」とした上で、「創立100周年の今年、私たちは単に卓球の100周年を祝うだけでなく、次の100年を築いているのです」とコメントしています。

ITTFは今回の新設について、ダブルス選手の出場機会の拡大や、国際大会への出場資格につながる新たな道を提供する狙いがあるとしています。大会は2027年に初開催される予定です。

3月16日時点で混合ダブルス松島輝空＆張本美和ペア(世界ランク9位)、男子ダブルスは戸上隼輔＆篠塚大登ペア(世界ランク7位)、女子ダブルスは大藤沙月＆張本美和ペア(世界ランク3位)が日本勢最上位に位置しています。