◇MLB オープン戦 ドジャース5-1ジャイアンツ(日本時間19日、キャメルバックランチ)

ドジャースの大谷翔平選手が、WBC決勝の印象や今シーズンのメジャーリーグに向けた意気込みについて語りました。

大谷選手はこの日のジャイアンツ戦でオープン戦初登板。直球の最速は160キロをマークするなど安定した投球を見せ、4回1/3を61球、被安打1、4奪三振、2四球、無失点の内容でした。

今季のシーズン前、大谷選手はWBCに出場し侍ジャパンは準々決勝で敗退。決勝はベネズエラとアメリカが対戦しベネズエラが大会初優勝を飾りました。

大谷選手はベネズエラの優勝に「最後の方見てました。7回くらいから見ていた。全体的に本当に素晴らしいゲームだった」と振り返りました。

さらに、「投手戦、どちらのピッチャーも素晴らしかったですし、ロースコアになれば『バッターが悪かった』みたいな風潮がありますけど、単純にピッチャーがよかったのかなと見てて思いました」と語り、ハイレベルな投手戦を称賛しました。

また、侍ジャパンの準々決勝敗退という結果を受けて、シーズンへどうつなげていくかを問われると、「そこはまた別のことだと思います。感覚的にはワールドシリーズとWBCは同じくらい大きな大会だと思っているのでそこは別」と述べ、気持ちを切り替えている様子を示しました。

そして、「僕らは（ワールドシリーズ）3連覇を目指してまた頑張らないといけない。長いシーズンを乗り切るという意味では、短期決戦とは違うかなと思います」と語り、シーズンを見据えた意識の違いにも言及しました。