MINDダイエットでは、脳機能向上の効果があるとされるベリー類を重視している/Alexander Spatari/Moment RF/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）「受賞歴」のある二つの食事法を組み合わせることで、脳の重要な構造の老化が2年以上遅くなった――。そんな研究結果が新たに発表された。

こうした脳に重点を置いた食事法は、「神経変性疾患の進行を遅らせるための地中海式DASH食介入」すなわち「マインド（MIND）食」と呼ばれる。地中海食のうち脳に良い部分と、塩分を制限することで知られる心臓に良い食事法DASH食を組み合わせたものだ。

三つの食事法はいずれも植物性食品を主体にしており、かなり似ているが、マインド食では認知症の危険性を減らすと考えられる特定の食品を重視する。それは、ベリー類や豆類、葉物野菜、魚、鶏肉、全粒穀物、オリーブオイル、ナッツ類などだ。一方で、チーズやバター、赤身肉、揚げ物など飽和脂肪酸を多く含む食品は厳しく制限される。

中国・浙江大学医学院の研究教授で論文を執筆したチャンジェン・ユアン氏はメールで、「マインド食をより厳密に守っていた人たちは、約12年の追跡期間にわたり、脳の構造的な老化がより緩やかに進行したように見えた」と説明した。

さらにユアン氏は、「特に、灰白質の減少が遅かった。灰白質は、記憶や思考、意思決定に関わる多くの神経細胞を含む脳の部分だ」と述べた。

研究によると、マインド食の順守度が3ポイント高まるごとに、灰白質の縮小は20%少なくなり、脳の老化が2.5年遅れるのに相当した。

地中海食とマインド食はいずれも、認知機能の低下の改善やアルツハイマー病のリスク低下と関連することが、これまでの研究で示されている。今回の研究結果も、そうした過去の知見と一致し、「地中海食の食事パターンの推奨をさらに裏付けるものだ」と、栄養学専門家ウォルター・ウィレット医師はメールで指摘した。ウィレット氏は今回の研究に関与していない。

脳のもう一つの重要部位にも影響

今回の研究は17日に学術誌に掲載された。研究では、心血管疾患の要因を突き止めるために何十年にもわたって続くフラミンガム心臓研究の派生研究に参加した1600人超の成人の食生活を分析した。この研究は1999年に始まり、平均年齢60歳で、脳卒中や認知症の兆候がない人たちが参加した。

参加者は平均12年にわたり、複数回にわたって食事に関する質問票に回答し、定期的な健康診断を受け、少なくとも2回は脳のMRI検査も受けた。

ユアン氏によると、マインド食をより厳密に守っていた参加者では、灰白質の縮小が少なかっただけでなく、加齢に伴う脳組織の萎縮によって拡大する傾向のある脳室（髄液で満たされた空間）の拡大も緩やかだったという。

研究では、この食事法への順守度が3ポイント高まるごとに、脳室の拡大は8%抑えられ、脳年齢が1年若返るのに相当するとされた。60歳を過ぎると加速する脳室の拡大は、アルツハイマー病や認知機能低下に関連する脳萎縮の進行を示す兆候とされる。

ただし、今回の研究は観察研究であり、因果関係を証明するものではないと、予防医学と生活習慣医学の専門家デービッド・カッツ氏は指摘した。カッツ氏は今回の研究に関与していない。

カッツ氏は、今回の研究では逆の因果関係も排除できないと指摘した。逆の因果関係とは、ある行動の結果と思われたものが、実はその原因だったという場合を指す。

カッツ氏はメールで、「言い換えれば、脳の構造と機能がより健康な人は、より良い食生活を送ってきた可能性がある」と述べた。「しかし、より明白な因果関係、つまり、健康的な食事が脳の構造と機能に良いという説明の方が、より妥当だ」

個々の食品に注目すると

今回の研究で見つかった老化の抑制効果に最も大きく寄与したのは、ベリー類と鶏肉だった。ベリー類は脳室拡大の速度を低下させ、鶏肉は灰白質の減少と脳室拡大の両方を遅らせた。

浙江大学医学院のフイ・チェン教授は、「ベリー類は抗酸化物質やそのほかの生理活性化合物を豊富に含み、鶏肉はバランスの取れた食事の一部として良質なたんぱく質を供給できる」とメールで説明した。

一方で、「甘いものや揚げたファストフードの摂取量が多いほど、時間の経過とともに脳の老化が速く進む傾向があった」とチェン氏は述べた。

具体的には、甘いものや揚げ物の摂取量が多いほど脳室の拡大が速く進み、甘いものを多く食べるほど、記憶を司る脳の器官である海馬の衰えも大きかった。

一方で、予想外の結果もあった。チーズの摂取は脳を守るように見えた一方、全粒穀物の摂取量が多いほど灰白質の減少が速くなることがわかった。

ただ、チェン氏は、マインド食ではチーズはごく限られるため、「今回の結果を、チーズそのものが脳を守る証拠と解釈すべきではない」と述べた。

全粒穀物についても、1990年代に全粒穀物とされていた食品が、今日の基準で本当に健康的な全粒穀物食品に当たるとは限らないとユアン氏は指摘した。そのため、今回の結果を全粒穀物が脳に有害だと解釈すべきではないとした。

チェン氏は「メッセージを個々の食品だけに限定するのは慎重になるべきだ。なぜなら、最も重要なのは個々の食品ではなく、全体的な食生活パターンだからだ」と述べた。「食品は一緒に摂取されるため、それらの複合的な影響は、個々の食品単独の影響よりも重要である可能性がある」