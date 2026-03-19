お笑いコンビ・スリムクラブの内間政成さんが2026年3月19日、「この時期になると思い出す」と切り出した上で、娘の卒業式に行った時のエピソードをXで明かした。この投稿が反響を呼び、「切なすぎる」「可哀想だけどおもろい」などの声が寄せられている。

「内間さんの卒業式みたい笑」「悲しすぎる」

内間さんは19日、「この時期になると思い出す」と切り出し、1枚の写真を投稿。

この写真では、校門付近にあるとみられる、「令和5年度卒業式」と書かれた立て看板の横に、スーツ姿の内間さんが1人で立っている。

内間さんは「去年の娘の卒業式」だと述べた上で、「娘に記念撮影を拒否されたので」と説明した。つまり、卒業式の記念写真を娘から拒否されたため、内間さんは1人で写っていたとみられる。

立て看板には「令和5年度」（2023年度）と書かれているため、Xユーザーからの投稿に対し、内間さんは「一昨年でした」と説明している。

この投稿が19日13時時点で4万件近くの「いいね」を集めるなど話題を呼び、SNS上では、「切ないなぁ」「内間さんの卒業式みたい笑」「悲しすぎる」「なんとも言えない味わい深き表情...」「いや悲しすぎて草」「おもろすぎる笑」などの声が寄せられている。