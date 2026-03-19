メ～テレ（名古屋テレビ）

電車が遅れて遅刻してしまった、そんな時に駅でもらっていた「紙」が、「データ」に変わります。

大雨や地震、人身事故などで列車の運行に遅れが出た時に配布される「遅延証明書」。

会社や学校に提出するために受け取ったことがある人も多いのではないでしょうか。

名鉄は環境への配慮や、乗客が受け取りを待つ時間を減らす観点から、3月31日で「紙」の遅延証明書の発行を終了します。

「お手持ちのスマートフォンなどから取得していただくことが可能です」（名古屋鉄道・営業部 牧野千絵さん）

駅で「紙」を受け取る代わりに、名鉄のホームページで「データ」を取得します。

「名鉄のホームページから運行情報の遅延証明書というボタンを押していただきます。各路線ごとの遅延証明書が表示されていますので、当該のボタンを押していただくと表示することができます」（牧野さん）

また、これまでWEBでの遅延情報の更新は1日3回でしたが5分ごとになり、よりリアルタイムで遅延証明書を発行することが可能になりました。

名鉄だけではなく、JR東海も3月31日で「紙」の遅延証明書の発行を終了します。

「今は駅で遅延証明を取得しようとするとかなり並ぶことになっている。こういった形でより使いやすくしていきたい」（丹羽俊介社長）

遅延証明書を受け取るための行列は、「過去の風景」となりそうです。