第６回ＷＢＣに日本代表として出場した中日の高橋宏斗投手が１９日、チームに合流。バンテリンドームで行われた投手練習に参加した。

１６日にマイアミから帰国。準々決勝で敗れたＷＢＣ大会を振り返り「世界一を目指してやってきたので、悔しい結果になったけれど、他の国のレベルの高さや、ＭＬＢ選手のレベルの高さを実際に感じることができたので、自分にとってもいい経験になったし、勉強になった。ドラゴンズでも生かして、自分の成績を上げていきたい」と充実感を漂わせた。

３月２７日の開幕を見据え、この日はＮＰＢ球でマウンドから約６０球を投げ込んだ。「（ＮＰＢ球の対応も）いい感じ。（ＷＢＣ球からＮＰＢ球に）戻る分には問題ない」とうなずいた。

１軍はオープン戦が残り３試合だが、ファームでは開幕までに残り６試合ある。開幕までに登板機会が設けられる見込みで、シーズン開幕に向けて状態を仕上げていく。

現在、開幕ローテーション入りが決まっているのは、柳、大野、中西の３人。井上監督は「（調整の）状況や、体の状態を聞き取りしてから」と慎重な姿勢を示したが、若きエースは万全を強調した。「開幕戦もいく準備はしてるので（笑）」と冗談を交えながら「それぐらいの気持ちで（調整していく）。なるべく早く、試合に投げられるようにしたい。開幕は柳さんですけど、その後にしっかり続けるように頑張ります」と意気込んだ。