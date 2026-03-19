【つくれぽ3000件超】「白菜と豚こまのうま煮」が箸の止まらないおいしさだった

クックパッドでは、毎週水曜日にInstagram Liveを配信しています。今回は、好評発売中の『cookpad plus 2026年春号』に掲載している、クックパッドアンバサダー・mojさんの殿堂入りレシピ「白菜と豚こまのうま煮」をご紹介します。

とろとろでうま味たっぷり

2026年2月27日に扶桑社から発売されたcookpad plus 2026年春号』に掲載しているクックパッドアンバサダー・mojさんの白菜の殿堂入りレシピ。





あっという間にできるのにうま味たっぷりで、ご飯がすすむレシピをojさんと一緒に作ってみました。

ご飯にかければ中華丼にもなる「白菜と豚こまのうま煮」

■材料（3人分）



白菜 1/6個



豚こま肉 200g



人参 1/4本



酒・醤油（肉浸し用） 適量



片栗粉（肉まぶし用） 大さじ2



オイスターソース・醤油・酒 各大さじ1



みりん 大さじ2



酢 大さじ1/2



ごま油(仕上げ用) 大さじ1



作り方

1.白菜を食べやすい大きさに切り分けます。芯の部分と葉の部分で火の通りが違うため、分けて切ることで、シャキシャキとした食感が楽しめます。（中心部分は芯も柔らかいため、そのままでもOK）



人参は火が通りやすいよう、薄くイチョウ切りにしておきましょう。

2.豚こま肉に酒と醤油で下味をつけ、片栗粉をしっかりとまぶします。 片栗粉をまぶしておくことで、お肉が硬くならず、最後に自然でおいしい「とろみ」が付きます。

3.フライパンに油を引き、強火でお肉をほぐしながら炒めます。 お肉に6割ほど火が通ったら、人参と白菜の芯を加えてさらに炒め合わせます。

4.白菜の葉を入れ、蓋をして1〜2分ほど蒸し焼きにします。 こうすることで、ボリュームのある白菜のカサが一気に減り、甘みが引き出されます。

5.オイスターソース、醤油、酒、みりんを合わせた調味料を回し入れ、全体に馴染ませます。 隠し味に少量の「お酢」を加えるのがmojさん流！



最後に火を止めてからごま油をひと回しすれば、完成。

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