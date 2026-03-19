Vシネマ版の「呪怨」「呪怨２」の映像・音声をアップグレードした『呪怨〈4K：Vシネマ版〉』『呪怨２〈4K：Vシネマ版〉 』の4K ULTRA HD Blu-rayが３月25日(水)にリリース。これを記念し、映画館のプロジェクターでVHS版と4K版を続けて上映する一日限りの“検証上映会”が、３月25日(水)に池袋HUMAXシネマズで開催される。現在チケット販売がスタートしている。

4K版「呪怨」「呪怨２」は、清水崇監督による完全監修のもと、恐怖の因子を損なうことなく映像・音声をアップグレード。ソニーPCLが独自に開発した画質改善技術「RS＋」で映像を4K高解像度化し、さらに音声を5.1chに進化させている。

検証上映会では、映画の上映前にソニーPCLの技術者による「RS＋」の技術を解説。続けて、Vシネマ版の「呪怨」をVHSで上映し、その後『呪怨２〈4K：Vシネマ版〉』をDCPで上映する（※プロジェクターは2K）。Vシネマ版「呪怨」「呪怨２」は重なっている部分も多いため、見比べるのにぴったり。

さらに、来場者には2000年にBOX東中野（現：ポレポレ東中野）で限定公開された際の復刻版チラシがプレゼントされる。

呪！『呪怨〈4K：Vシネマ版〉』4K ULTRA HD Blu-ray発売記念＜検証上映会＞

日時：3/25(水)19:00

劇場：池袋HUMAXシネマズ（シネマ２）

料金：2本立て：2,800円均一 ※チケットは3/19(木）0:00より劇場オンラインにて発売開始

https://www.humax-cinema.co.jp/ikebukuro/

来場者特典 復刻版チラシ