ももクロ・高城れに、ライブ中に“脱ぎすぎ”てトラウマに!?　百田夏菜子は「顔だけステージ」…結成18年の名シーン

ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。

＃803は「クイズ！あの人に聞きました」をお届け！

◆夏菜子はスライディング、れにちゃんは脱ぎすぎる!?

「関係者アンケートクイズ」を通じて、ももクロの素顔を紐解く「クイズ！あの人に聞きました」。#800から始まったこの企画。メンバーのみならず、MCの東京03・飯塚悟志の意外な一面まで暴露されてきたが、今回でいよいよラストだ。

今回のクイズは「ライブカメラマン11人に聞きました。ももクロライブの名シーンといえば？」だ。しかし、なぜかメンバーの答えは、飯塚に言わせれば「ライブ漫談」になってしまう。

高城れにが挙げたのは、百田夏菜子の珍場面だ。昇降するステージ装置が故障し、ほかのメンバーがステージから降りたあとも、百田だけ床から顔が半分見えた状態で佇むハメに。スポットライトも消えず、ただただ観客に顔を見せる時間があったという。

佐々木彩夏からは「しゃがめよ！」と真っ当なツッコミが入るが、当時の百田はテンパってそれどころではなかったそう。

この珍エピソードを気に入った飯塚の「もっと漫談が聞きたいです」というリクエストに応え、メンバーは次々と珍場面を明かした。

玉井詩織は『ももクロ夏のバカ騒ぎ2014 日産スタジアム大会〜桃神祭〜Day2』にて、『LOST CHILD』の曲中、スモークの影響で足元が見えなくなった百田がスライディングした瞬間を挙げる。

百田も言われっぱなしではない。「王道行っていいですか」と百田が切り出したのは「れにちゃんが脱ぎすぎちゃった事件」だ。これは『ももクロ夏のバカ騒ぎ WORLD SUMMER DIVE 2013.8.4 日産スタジアム大会』での一場面。舞台上で暗転中に衣装替えをした際、高城だけなぜか「薄いパニエに、長いスパッツみたいな状態で踊ってた」と百田が振り返る。

高城も「（普段は）ライブっていい思い出しかないのに、あのライブだけはトラウマすぎて、ステージ上で暗転中に着替えるのはやらないでほしい」と頼んでいることを明かした。

◆ももクロ18周年、本当の名シーン！

ここからは「漫談」ではなく、正真正銘の名シーンを挙げていく。佐々木は、10周年の記念ライブ『ももいろクローバーZ 10th Anniversary The Diamond Four -in 桃響導夢-』で、初めて『ゴリラパンチ』の頭サビを歌ったシーンを挙げるが、不正解。

高城も15周年の『代々木無限大記念日 ももいろクローバーZ 15th Anniversary』で、コロナ禍後、初めてモノノフがコールをした『overture〜ももいろクローバーZ参上!!〜』と答えるが、これも不正解。

10周年も15周年も、ももクロとモノノフにとって大切な思い出だが、カメラマン目線の名シーンはちょっと趣向が違うようだ。

百田が正解したのは、「あーりんが最後に指を差すシーンと、花火が打ち上がるシーンをリンクさせた瞬間」だ。『ももクロ春の一大事2018 in 東近江市』の名シーンだが、カメラマン的には、指を差す佐々木と打ち上がる花火が一枚絵として切り取られたのが印象深いそう。佐々木自身も「たしかに。気持ちよかったねぇ、いい収まりだったぁ！」と振り返った。

ほかには『ももいろクリスマス2011さいたまスーパーアリーナ大会』オープニングでの高城のこわばった表情や、国立競技場ライブの『走れ！』でカメラが捉えたサイリウムと夜の新宿の遠景、『ももクロ夏のバカ騒ぎ2022 -MOMOFEST-』の『労働讃歌』でトランジスタメガホンを持ったメンバーのカメラ目線など、カメラ映えした名シーンが次々と挙げられていった。

2026年で結成18周年を迎えるももクロのヒストリーをたっぷりと取り上げ、今回の「クイズ！あの人に聞きました」は終了！ 正解数が最も多かった玉井には「豪華！駄菓子詰め合わせセット」が贈られた。

これからも名シーンを重ねていくであろう、ももクロと『ももクロChan』から目が離せない！