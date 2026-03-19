創業60年以上の老舗おかきメーカーが営む、愛知県知多市の直売店「おかきや辰心」。1日3500キロ分の餅から作る約100種類のおかきが並び、規格外品のお得商品も人気です。

■知多の老舗おかき直売店

愛知県知多市にある「おかき屋辰心」は、創業60年以上のお菓子メーカー「竹新製菓」が運営するおかきの直売店です。店内には、およそ100種類のおかきが並びます。

店舗の横にはおかき工場があり、毎日たくさんのおかきを製造しています。



担当者：

「ここがお餅を作る大切な工程になります。今日はお餅3500キロ分です」



竹新製菓で製造されるおかきは、1日でお餅3500キロ分。出来あがった餅は商品サイズに合わせてカットされ、その後、乾燥、焼き、味付けなどの工程を経て、約1週間かけて完成します。手間ひまをかけて作られています。

代表：

「この海苔巻きは、うちの優秀なおばあちゃんたちが手で巻いています。少し値が張りますが、生地も海苔もしっかりしています」



素材の質にとことんこだわり、昔ながらの“手作り感”を大切にしています。

■看板商品・濃厚みりん揚げ

そんな店の看板商品が「みりん揚」（378円）です。



客：

「竹新さんといえばみりん揚げ」

別の客：

「みりん揚げは、ダシが効いていて甘辛くておいしい」

米油で揚げたせんべいを、みりんや醤油から作った特製の甘だれにどぶ漬けし、サクッと軽い食感に仕上げています。



この看板商品が、直売店ではお値打ちに購入できます。



客：

「傷とか割れとか、色が薄かったりします。900グラム入っています」



割れなどがある規格外品「久助」（900グラム1080円）は、通常のみりん揚げのおよそ半額で購入できる、直売店限定の人気商品です。

そんなみりん揚げを超える一番人気の商品が「濃厚にどづけみりん揚」（231円）。



代表：

「通常のみりん揚げを割って、2度づけしています」



みりん揚げをあえて割り、タレを2度づけすることで、より濃厚な味わいに仕上げています。辰心一番人気のおかきです。

女性に人気の高いおかきが「海老焼もち」（340円）。粉末状にした海老をたっぷりと生地に練り込み、ほんのり塩味に仕上げたおかきです。

■軽食コーナー名物「岡田かつ丼」

店内には午前11時から午後3時まで営業している軽食コーナーもあります。



おかきメーカーならではの、お餅を活用したみたらし団子（3本300円）などの軽食が楽しめます。



そして、このコーナーの意外な名物メニューが「かつ丼」です。



客：

「目玉焼きが2個のっているので、インパクトがあります」

別の客：

「ここに来たら、目玉焼きのついたカツ丼。おいしいです」

丼ぶりごはんととんかつに自家製の甘口だれをかけ、その上に目玉焼きを2つのせた名物「岡田かつ丼」（900円）。



代表：

「岡田はこの地区の名前。岡田で昔から食べられている、半熟の目玉焼きとかつを絡めて食べるかつ丼。私たちからしたらかつ丼といったらこれ」



ここ数年、取材で取り上げられる機会が増え、ランチタイムには満席になることもあります。



代表：

「かつ丼の取材が多すぎるんです。あられ屋さんと知らずに驚かれる方がたくさんいます。メインはおかきなので、もっとおかきを取材してほしいですね」

最近はおかきの店とは知らず、かつ丼目当てに訪れる人も増えているといいます。



客：

「かつ丼もそうですけど、一応お餅も買いに来ました」



かつ丼を目当てに来た人も、食後にはおかき売り場で買い物。相乗効果もあり、おかきの売り上げも右肩上がりだといいます。



おかき作りのこだわりと、ここでしか味わえない名物グルメが、多くの人を引きつけています。



2026年3月2日放送