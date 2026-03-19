レギュラーガソリンの平均価格が、史上最高値の190円を超えました。

【写真を見る】【ガソリン価格】全国平均190円超 政府の補助金効果は？近くのガソリンスタンドでも20円ほど差が… 名古屋で調査

きょうから政府は補助金を再開し、170円程度に抑える狙いですが効果はいつくらいに現れるのでしょうか？

きのう（18日）取材した名古屋市内のガソリンスタンドをきょう、改めて取材しました。

（藤井竜太郎記者）

「きのうはレギュラー200円だったんですが、きょうは177円まで下がっています」

また、市内の別のガソリンススタンドは…

（藤井記者）

「きのうは190円だったレギュラーが170円まで下がっています」

きのう取材したガソリンスタンドのうち、4か所でレギュラーガソリンの価格が下がっていました。

「補助金の効果を見据えて下げているのでは？」

一方、きのうの取材時ときょうの午前中も177円から変わらない価格表示も。この先は、どうするのでしょうか？

（タカラ石油古渡給油所・山内三慶店長代理）

「（周りの店は）10円から15円以上下がっている。（近くの）3店舗それくらい下がっている。そんなに（すぐ）反映するとは思えないけど、補助金の効果を見据えて下げているのでは？うちはまだ指示が入っていない。きょう中には下がるのではないか」

山内さんは製油所などから出荷される分に適用される補助金の効果が、店頭での価格に直接影響するのは、まだ時間がかかる見通しだと話します。

値段を下げているスタンドは、補助金の効果を見越してのことでは？ということです。



市内で調査してみると、道路を挟んで20円近く差があるところも…近くの店舗でも一時的に価格に差が生まれています。