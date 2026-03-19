愛知県北名古屋市にある文明堂の名古屋工場直売店。定番のカステラはもちろん、直売店でしか買えない限定商品や、お値打ちの切り落としなど、ここだけの魅力が満載です。さらに“絹のような舌触り”と話題のレアカステラも人気を集めています。

■限定カステラが並ぶ直売店



「3時のおやつは文明堂」でおなじみの文明堂。名古屋工場直売店には、約100種類のお菓子が並びます。



客：

「よくあいさつ代わりに使わせてもらっています。ミニカステラやミニまんじゅう」

別の客：

「法事があるので、カステラを来た人への返礼品として」

「文明堂のカステラ」（729円）は、添加物を一切使わず、材料は卵・砂糖・薄力粉・水あめのみ。贈答品としても人気の、文明堂を代表する看板商品です。



中でも直売店でしか購入できないのが、「特選 五三カステラ」（1674円）。



客：

「しっとりしていてとても滑らか。とてもおいしいカステラです」

卵黄と卵白の比率が5対3で作られた「五三カステラ」は、工場直売店の限定商品。通常のカステラより黄身の割合が多く、さらにハチミツもブレンドされているため、より濃厚な味わいが楽しめます。

■1日1度しか焼かれない「絹のカステラ」



限定商品はほかにもあります。

客：

「名古屋限定で、10時半に焼き上がる絹のカステラ」

別の客：

「絹のカステラ。また買いたいと思っても、めったにないので。すごくふわふわです」



「絹のカステラ」（1080円）は、名古屋工場で1日に1度しか焼かれない希少な商品。まるで絹のようなしっとりとした舌触りで、多くの人を虜にしている人気商品です。



カステラをカットする際に出る端の部分、「切り落しカステラ」（グラム価格）も人気。重さで値段が決まち、正規品の約半値で購入できるお得な商品です。

客：

「配るためにたくさん買いました。正規品だとかなりの金額になるので、切り落としで我慢してもらおうと思って」

■生地だけの「どら焼きの皮」も人気



さらに、カステラ以外にも人気の工場直売店限定の商品があります。それが「焼き立てどら焼」（5個810円）

店にはどら焼きの工房が併設されていて、作りたてどら焼きを味わうことができます。さらに、餡が入っていない「どら焼きの皮」（5個405円）も人気です。



客：

「皮だけ。娘が好きなので」

カステラの老舗だからこそ作ることができる、生地のほんのりとした甘さが味わえるロングセラー商品です。



限定カステラやお値打ち商品が並ぶ「文明堂」の工場直売店。甘い魅力が詰まった人気スポットです。



2026年3月2日放送