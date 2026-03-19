北陸のソウルフード「ビーバー」とBリーグのコラボ商品発売…全27種の限定選手シール付き

北陸製菓株式会社は3月18日、Bリーグの開幕10周年を記念した期間限定コラボレーション商品「Bリーグビーバー」を4月6日から発売することを発表した。

これまでも富山グラウジーズのホームゲームにビーバーシートを設置、石川県出身の大倉颯太（アルバルク東京）監修による限定フレーバー「焼肉ビーバー」の発売など、Bリーグにまつわるコラボを積極的に行ってきた「ビーバー」。満を持して、北陸のソウルフードと10周年の節目を迎えたBリーグとの夢のコラボが実現した。

「ダンククラッシュ！チーズ味」という名の通り、コクのあるチーズの旨みと、ビーバー特有のザクッとした食感が、まるでダンクシュートが決まる瞬間のような爽快感を演出。観戦のお供にもぴったりの一品となっている。また、B1クラブから注目選手をデザインしたオリジナルシール1枚が封入。全27種のうち1種はシークレットデザインとなり、コレクター魂をくすぐる内容となっている。

価格は税込み324円、4月からの販売に先駆け、B1クラブの一部の試合会場では3月25日から順次販売が開始される予定だ。

商品概要および取り扱いクラブ一覧は以下の通り。

■商品概要



・商品名：Bリーグビーバー



・発売日：2026年4月6日（月）



・価格：324円(参考小売価格・税込)



・内容量：55g

■取扱クラブ一覧



※3月25日（水）より順次販売予定



仙台89ERS／秋田ノーザンハピネッツ／茨城ロボッツ／宇都宮ブレックス／千葉ジェッツ／アルバルク東京／川崎ブレイブサンダース／富山グラウジーズ／三遠ネオフェニックス／ファイティングイーグルス名古屋／名古屋ダイヤモンドドルフィンズ／大阪エヴェッサ／島根スサノオマジック









【画像】全27選手のオリジナルシール付き！「Bリーグビーバー」



