シェアテクが２６年９月期利益予想を上方修正 シェアテクが２６年９月期利益予想を上方修正

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シェアリングテクノロジー<3989.T>がこの日の取引終了後に、２６年９月期の連結業績予想について、営業利益を２３億５０００万円から３６億５０００万円（前期比７６．０％増）へ、純利益を１６億円から２５億円（同７６．９％増）へ上方修正した。



同時に日本最大級のフランチャイズ加盟募集メディアである「フランチャイズの窓口」事業をオズビジョン（東京都渋谷区）に譲渡すると発表しており、これに伴う事業譲渡益をその他収益として計上することが要因。なお、これに伴う減少要因はあるものの、ライフラインのグループ化やその他の既存事業が概ね計画通りに推移していることから、売上高は９８億円（同１４．２％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS