値ごろ野菜に風味食材をプラスするだけ！「にんじんのおかか煮」「きのこのゆずこしょうマリネ」
【画像で確認】風味調味料であと引くおいしさに仕上げた、きのこのサブおかずとは？
手早く作りたいのがサブおかずですよね？ コスパのいい野菜やきのこに、風味を添える食材をかけ合わせれば、おいしくて食べごたえのあるおかずがたちまち完成します。食卓をさらに充実させる、コスパ＆ちょい足しのサブおかずレシピを2品、ご紹介します！
教えてくれた人
▷池田美希さん
料理研究家。栄養士。「簡単だけど手抜きじゃない、どこかおもしろさのある料理を」がモットー。豊富なアイディアと素材を生かした一工夫で、コスパ食材を栄養もボリュームも満点の料理に仕上げてくれました。
にんじん＋削りがつお。風味とだしをきかせて
＜材料・2人分＞＊１人分49kcal／塩分1.4g
・にんじん・・・ 1本（約150g）
■A
└削りがつお・・・ 2g
└みりん ・・・大さじ1と1/2
└酒、しょうゆ ・・・各大さじ1
└水 ・・・大さじ2
＜作り方＞
1．にんじんは一口大の乱切りにする。
2．耐熱容器にAを入れて混ぜ、1を加えて混ぜる。ラップをかけて600Wで6分レンチンする（にんじんがかたい場合は30秒ずつ追加で加熱する）。
■きのこのゆずこしょうマリネ
きのこ＋ゆずこしょう。ピリリと爽やかな辛みに
＜材料・2人分＞＊1人分56kcal／塩分0.6g
・エリンギ・・・ 1本
・しいたけ・・・ 4枚
■A
└ゆずこしょう ・・・小さじ1/4
└酢、オリーブ油 ・・・各小さじ2
└しょうゆ ・・・小さじ1
＜作り方＞
1．エリンギは乱切りにする。しいたけは軸ごと縦半分に切る。
2．耐熱容器に入れてラップをかけ、600Wで3分レンチンして水けをきる。
3．ボウルにAを入れて混ぜ、2を加えてあえる。
＊ ＊ ＊
削りがつおやゆずこしょうなどの、簡単に風味をプラスできる食材＆調味料は、いくつかストックしておくと便利です。今回紹介したサブおかずは、いずれもレンチンでできる手軽なレシピなので、ぜひ作ってみてくださいね！
監修・レシピ考案／池田美希 撮影／木村 拓 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
文＝高梨奈々