野菜プラス風味食材ですぐでき！サブおかず2選【コスパ食材のおかず】


【画像で確認】風味調味料であと引くおいしさに仕上げた、きのこのサブおかずとは？

手早く作りたいのがサブおかずですよね？　コスパのいい野菜やきのこに、風味を添える食材をかけ合わせれば、おいしくて食べごたえのあるおかずがたちまち完成します。食卓をさらに充実させる、コスパ＆ちょい足しのサブおかずレシピを2品、ご紹介します！

池田美希さん


教えてくれた人

▷池田美希さん

料理研究家。栄養士。「簡単だけど手抜きじゃない、どこかおもしろさのある料理を」がモットー。豊富なアイディアと素材を生かした一工夫で、コスパ食材を栄養もボリュームも満点の料理に仕上げてくれました。

■にんじんのレンジおかか煮

にんじん＋削りがつお。風味とだしをきかせて

にんじんのレンジおかか煮


＜材料・2人分＞＊１人分49kcal／塩分1.4g

・にんじん・・・ 1本（約150g）

■A

　└削りがつお・・・ 2g

　└みりん ・・・大さじ1と1/2

　└酒、しょうゆ ・・・各大さじ1

　└水 ・・・大さじ2

＜作り方＞

1．にんじんは一口大の乱切りにする。

2．耐熱容器にAを入れて混ぜ、1を加えて混ぜる。ラップをかけて600Wで6分レンチンする（にんじんがかたい場合は30秒ずつ追加で加熱する）。

■きのこのゆずこしょうマリネ

きのこ＋ゆずこしょう。ピリリと爽やかな辛みに

きのこのゆずこしょうマリネ


＜材料・2人分＞＊1人分56kcal／塩分0.6g

・エリンギ・・・ 1本

・しいたけ・・・ 4枚

■A

　└ゆずこしょう ・・・小さじ1/4

　└酢、オリーブ油 ・・・各小さじ2

　└しょうゆ ・・・小さじ1

＜作り方＞

1．エリンギは乱切りにする。しいたけは軸ごと縦半分に切る。

2．耐熱容器に入れてラップをかけ、600Wで3分レンチンして水けをきる。

3．ボウルにAを入れて混ぜ、2を加えてあえる。

＊　＊　＊

削りがつおやゆずこしょうなどの、簡単に風味をプラスできる食材＆調味料は、いくつかストックしておくと便利です。今回紹介したサブおかずは、いずれもレンチンでできる手軽なレシピなので、ぜひ作ってみてくださいね！

監修・レシピ考案／池田美希　撮影／木村 拓　スタイリング／阿部まゆこ　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田久晶子

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

文＝高梨奈々