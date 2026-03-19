上級仕様“エスプリ・アルピーヌ”の

モノグレード構成

フレンチ・コンパクトの代表、ルノー・ルーテシアが一段と“通好み”に変身した。ルーテシアは、欧州では“クリオ”を名乗る主力モデル。1990年の登場以来、欧州カー・オブ・ザ・イヤーを2度受賞するなど一貫して高評価を受け、世界中で1600万台以上を販売している。日本名のルーテシアは、ラテン語で現在のパリ周辺を意味するルテシア（Lutecia）に由来。軽快な印象のクリオの名称も悪くないが、おしゃれで、どことなく優雅なスタイリングを見ていると、パリを意味するルーテシアのほうが似合うと感じる。

最新のルーテシアは、上級仕様“エスプリ・アルピーヌ”のモノグレード構成。パワートレーンはルノー自慢のEテック・ハイブリッドに一本化された。つまりF1を戦うアルピーヌのスポーツパッションと、ひとクラス上の上質さ、輸入車唯一のフルハイブリッド・システムの高効率が味わえるドライバー心をそそる組み合わせだ。価格は400万円を切る399万円になる。

スタイリングは新造形のフロントマスクが印象的。シャープな薄型LEDヘッドライトと存在感のあるグリル、そしてブランドロゴからインスピレーションを得たという縦長のデイタイムランプが個性を主張する。ボディフォルムそのものは従来と共通だが、新造形の17インチアルミと相まって、ぐっとモダンで走りの印象を高めた。さすがフランス生まれ、造形に深みがある。

ボディサイズは4075×1725×1470mmとコンパクト。ルーテシアのSUV版であるキャプチャー（同4240×1795×1590mm）よりひと回り小さく、同一世代のプラットフォームを使用する日産ノートオーラ（同4045×1735×1525mm）に近い。小さすぎず、また大きすぎない、日本の道路状況に最適な設定である。もちろん一般的な立体駐車場にも余裕で対応する。

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