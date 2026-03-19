ルノー・ルーテシア・エスプリ アルピーヌ フルハイブリッドE-TECH／価格：399万円。最新型はモノグレード構成。エクステリアはフォルムはそのままにフロントマスクの印象を一新。スポーティな印象を高めた。ボディカラーは写真のブルーアイロンメタリック、ブラングラシエ（白）、 オランジュバレンシア、など全4色構成

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上級仕様“エスプリ・アルピーヌ”の
モノグレード構成

　フレンチ・コンパクトの代表、ルノー・ルーテシアが一段と“通好み”に変身した。ルーテシアは、欧州では“クリオ”を名乗る主力モデル。1990年の登場以来、欧州カー・オブ・ザ・イヤーを2度受賞するなど一貫して高評価を受け、世界中で1600万台以上を販売している。日本名のルーテシアは、ラテン語で現在のパリ周辺を意味するルテシア（Lutecia）に由来。軽快な印象のクリオの名称も悪くないが、おしゃれで、どことなく優雅なスタイリングを見ていると、パリを意味するルーテシアのほうが似合うと感じる。

　最新のルーテシアは、上級仕様“エスプリ・アルピーヌ”のモノグレード構成。パワートレーンはルノー自慢のEテック・ハイブリッドに一本化された。つまりF1を戦うアルピーヌのスポーツパッションと、ひとクラス上の上質さ、輸入車唯一のフルハイブリッド・システムの高効率が味わえるドライバー心をそそる組み合わせだ。価格は400万円を切る399万円になる。

　スタイリングは新造形のフロントマスクが印象的。シャープな薄型LEDヘッドライトと存在感のあるグリル、そしてブランドロゴからインスピレーションを得たという縦長のデイタイムランプが個性を主張する。ボディフォルムそのものは従来と共通だが、新造形の17インチアルミと相まって、ぐっとモダンで走りの印象を高めた。さすがフランス生まれ、造形に深みがある。

　ボディサイズは4075×1725×1470mmとコンパクト。ルーテシアのSUV版であるキャプチャー（同4240×1795×1590mm）よりひと回り小さく、同一世代のプラットフォームを使用する日産ノートオーラ（同4045×1735×1525mm）に近い。小さすぎず、また大きすぎない、日本の道路状況に最適な設定である。もちろん一般的な立体駐車場にも余裕で対応する。

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