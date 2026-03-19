「誰が予想できたか」守田英正&遠藤航の同時選外…１年前の”当たり前”はもうない【日本代表】
ちょうど１年前、北中米ワールドカップのアジア最終予選を戦った頃には考えられない事態になった。
2026年３月19日、英国遠征に臨む日本代表メンバー28名が発表されたが、その顔ぶれ以上に気になったのは選外となった選手たちだ。
過去の招集メンバーで今回漏れた主な顔ぶれは以下の通りだ。久保建英、南野拓実、遠藤航、守田英正、町田浩樹、板倉滉、高井幸大、長友佑都、相馬勇紀、望月ヘンリー海輝…。久保、南野、遠藤、長友、板倉らは負傷中で致し方ない面もあるが、それでも、アジア最終予選当時は不動のレギュラーだった遠藤&守田の同時選外は衝撃と言っていい。
ちなみに、日本が北中米ワールドカップ出場を決めたバーレーン戦（2025年３月20日）のスタメンは次の通りだった。GK鈴木彩艶、３バックは板倉、伊藤洋輝、瀬古歩夢、ボランチは守田と遠藤、ウイングバックは三笘薫と堂安律、２シャドーは久保と南野で、CFが上田綺世。その１年後、この先発メンバーの半数近くが選外になるなんて、いったい誰が予想できたか。
世代交代が進んだ証との見方もできるが、いずれにしても１年前の“当たり前”はもはや当たり前ではない。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【記事】「日本は狂っている」土曜夜、侍ジャパン日韓戦勝利の裏で…日本サッカーの“衝撃結果”に海外驚愕！相手の監督は「泣き崩れた」
2026年３月19日、英国遠征に臨む日本代表メンバー28名が発表されたが、その顔ぶれ以上に気になったのは選外となった選手たちだ。
過去の招集メンバーで今回漏れた主な顔ぶれは以下の通りだ。久保建英、南野拓実、遠藤航、守田英正、町田浩樹、板倉滉、高井幸大、長友佑都、相馬勇紀、望月ヘンリー海輝…。久保、南野、遠藤、長友、板倉らは負傷中で致し方ない面もあるが、それでも、アジア最終予選当時は不動のレギュラーだった遠藤&守田の同時選外は衝撃と言っていい。
ちなみに、日本が北中米ワールドカップ出場を決めたバーレーン戦（2025年３月20日）のスタメンは次の通りだった。GK鈴木彩艶、３バックは板倉、伊藤洋輝、瀬古歩夢、ボランチは守田と遠藤、ウイングバックは三笘薫と堂安律、２シャドーは久保と南野で、CFが上田綺世。その１年後、この先発メンバーの半数近くが選外になるなんて、いったい誰が予想できたか。
世代交代が進んだ証との見方もできるが、いずれにしても１年前の“当たり前”はもはや当たり前ではない。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
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