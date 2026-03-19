日経225オプション4月限（19日日中） 4万円プットが出来高最多381枚
19日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7013枚だった。うちプットの出来高が4721枚と、コールの2292枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の381枚（79円高140円）。コールの出来高トップは6万円の322枚（79円安79円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 0 1 72500
17 +1 2 70000
32 -1 2 68000
21 -2 2 67000
32 -3 2 66000
61 -4 5 65000
2 -6 6 64500
57 -7 9 64000
14 -13 10 63500
230 -11 14 63000
25 -19 19 62500
95 -24 26 62000
2 -29 27 61875
6 -26 28 61750
1 -19 31 61625
21 -34 33 61500
1 +10 46 61375
2 -43 38 61250
90 -47 43 61000
9 -49 51 60750
47 -75 55 60500
3 -68 72 60250
1 -83 72 60125
322 -79 79 60000
2 -95 83 59875
4 -101 89 59750
20 -104 106 59500
1 115 59375
40 -125 120 59250
1 -132 127 59125
121 -140 135 59000
16 -178 157 58750
2 -24 169 58625
33 -174 176 58500
2 -204 206 58250
205 -219 231 58000
2 +10 310 57875
14 -280 270 57750
43 -320 295 57500
3 -245 405 57250
148 -340 370 57000
2 415 56875
18 -355 430 56750
77 -405 465 56500 3685 1
34 0 555 56250
1 -300 700 56125
118 -490 580 56000 3475 2
1 745 55875 3115 1
1 -410 800 55750
32 -655 750 55500
10 825 55250
112 -710 875 55000 2910 +1145 25
15 -540 1235 54500 2590 +1015 12
6 1205 54250 2450 +985 4
82 -875 1325 54000 2350 +995 55
53875 2050 1
4 1630 53750
10 -935 1555 53500 2170 +1005 31
53375 2110 +990 1
9 1855 53000 1870 +830 100
1 2140 52875
52750 1615 +220 15
52500 1730 +810 51
