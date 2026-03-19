　19日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7013枚だった。うちプットの出来高が4721枚と、コールの2292枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の381枚（79円高140円）。コールの出来高トップは6万円の322枚（79円安79円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　 0　　　 1　　72500　
　　17　　　+1　　　 2　　70000　
　　32　　　-1　　　 2　　68000　
　　21　　　-2　　　 2　　67000　
　　32　　　-3　　　 2　　66000　
　　61　　　-4　　　 5　　65000　
　　 2　　　-6　　　 6　　64500　
　　57　　　-7　　　 9　　64000　
　　14　　 -13　　　10　　63500　
　 230　　 -11　　　14　　63000　
　　25　　 -19　　　19　　62500　
　　95　　 -24　　　26　　62000　
　　 2　　 -29　　　27　　61875　
　　 6　　 -26　　　28　　61750　
　　 1　　 -19　　　31　　61625　
　　21　　 -34　　　33　　61500　
　　 1　　 +10　　　46　　61375　
　　 2　　 -43　　　38　　61250　
　　90　　 -47　　　43　　61000　
　　 9　　 -49　　　51　　60750　
　　47　　 -75　　　55　　60500　
　　 3　　 -68　　　72　　60250　
　　 1　　 -83　　　72　　60125　
　 322　　 -79　　　79　　60000　
　　 2　　 -95　　　83　　59875　
　　 4　　-101　　　89　　59750　
　　20　　-104　　 106　　59500　
　　 1　　　　　　 115　　59375　
　　40　　-125　　 120　　59250　
　　 1　　-132　　 127　　59125　
　 121　　-140　　 135　　59000　
　　16　　-178　　 157　　58750　
　　 2　　 -24　　 169　　58625　
　　33　　-174　　 176　　58500　
　　 2　　-204　　 206　　58250　
　 205　　-219　　 231　　58000　
　　 2　　 +10　　 310　　57875　
　　14　　-280　　 270　　57750　
　　43　　-320　　 295　　57500　
　　 3　　-245　　 405　　57250　
　 148　　-340　　 370　　57000　
　　 2　　　　　　 415　　56875　
　　18　　-355　　 430　　56750　
　　77　　-405　　 465　　56500　　3685 　　　　　　　 1　
　　34　　　 0　　 555　　56250　
　　 1　　-300　　 700　　56125　
　 118　　-490　　 580　　56000　　3475 　　　　　　　 2　
　　 1　　　　　　 745　　55875　　3115 　　　　　　　 1　
　　 1　　-410　　 800　　55750　
　　32　　-655　　 750　　55500　
　　10　　　　　　 825　　55250　
　 112　　-710　　 875　　55000　　2910 　 +1145　　　25　
　　15　　-540　　1235　　54500　　2590 　 +1015　　　12　
　　 6　　　　　　1205　　54250　　2450 　　+985　　　 4　
　　82　　-875　　1325　　54000　　2350 　　+995　　　55　
　　　　　　　　　　　　　53875　　2050 　　　　　　　 1　
　　 4　　　　　　1630　　53750　
　　10　　-935　　1555　　53500　　2170 　 +1005　　　31　
　　　　　　　　　　　　　53375　　2110 　　+990　　　 1　
　　 9　　　　　　1855　　53000　　1870 　　+830　　 100　
　　 1　　　　　　2140　　52875　
　　　　　　　　　　　　　52750　　1615 　　+220　　　15　
　　　　　　　　　　　　　52500　　1730 　　+810　　　51　