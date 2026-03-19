日経225オプション5月限（19日日中） 1万円プットが出来高最多242枚
19日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1200枚だった。うちプットの出来高が995枚と、コールの205枚を上回った。プットの出来高トップは1万円の242枚（2円高6円）。コールの出来高トップは7万2500円の30枚（2円安5円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
30 -2 5 72500
3 -7 10 70000
4 -10 15 69000
6 -8 22 68000
5 -19 31 67000
2 -30 41 66000
6 -38 63 65000
9 -67 145 63000
24 -124 181 62000
1 226 61875
17 -113 222 61500
2 280 61250
6 -125 305 61000 7865 +1170 4
14 -260 365 60000
1 -250 440 59500
11 -280 505 59000
2 -5 605 58500
1 625 58250
17 -355 705 58000
2 -340 965 57000
25 -400 1090 56500
3 -140 1180 56125
1 -245 1440 55500
3 -480 1455 55375
6 -5 1750 55000
54000 2810 +735 5
4 2335 53500 2520 1
53375 2590 3
53000 2470 +630 8
52000 2250 +780 41
51750 2120 +695 70
48000 1120 33
47000 850 +250 6
45250 655 +215 4
45000 650 +230 29
43250 580 +255 11
43000 530 +215 26
42750 445 +140 6
42500 495 +203 8
42000 460 +191 5
41500 430 +179 13
41000 390 +159 5
40750 320 +80 1
40250 315 +103 4
40000 340 +139 55
39000 289 +108 2
37000 232 17
36000 208 +80 10
35250 181 3
35000 175 +70 4
34750 170 +40 4
34500 175 +75 35
33750 151 +21 17
33500 147 25
30000 103 +41 8
29000 90 +38 3
27000 73 8
25000 67 +34 58
24000 50 +20 1
23000 48 25
22000 32 +9 5
20000 29 +12 40
18000 22 36
16000 16 +6 71
14000 11 +3 32
12000 9 +4 11
10000 6 +2 242
株探ニュース
