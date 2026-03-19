　19日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1200枚だった。うちプットの出来高が995枚と、コールの205枚を上回った。プットの出来高トップは1万円の242枚（2円高6円）。コールの出来高トップは7万2500円の30枚（2円安5円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　30　　　-2　　　 5　　72500　
　　 3　　　-7　　　10　　70000　
　　 4　　 -10　　　15　　69000　
　　 6　　　-8　　　22　　68000　
　　 5　　 -19　　　31　　67000　
　　 2　　 -30　　　41　　66000　
　　 6　　 -38　　　63　　65000　
　　 9　　 -67　　 145　　63000　
　　24　　-124　　 181　　62000　
　　 1　　　　　　 226　　61875　
　　17　　-113　　 222　　61500　
　　 2　　　　　　 280　　61250　
　　 6　　-125　　 305　　61000　　7865 　 +1170　　　 4　
　　14　　-260　　 365　　60000　
　　 1　　-250　　 440　　59500　
　　11　　-280　　 505　　59000　
　　 2　　　-5　　 605　　58500　
　　 1　　　　　　 625　　58250　
　　17　　-355　　 705　　58000　
　　 2　　-340　　 965　　57000　
　　25　　-400　　1090　　56500　
　　 3　　-140　　1180　　56125　
　　 1　　-245　　1440　　55500　
　　 3　　-480　　1455　　55375　
　　 6　　　-5　　1750　　55000　
　　　　　　　　　　　　　54000　　2810 　　+735　　　 5　
　　 4　　　　　　2335　　53500　　2520 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53375　　2590 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　53000　　2470 　　+630　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　52000　　2250 　　+780　　　41　
　　　　　　　　　　　　　51750　　2120 　　+695　　　70　
　　　　　　　　　　　　　48000　　1120 　　　　　　　33　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 850 　　+250　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　45250　　 655 　　+215　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 650 　　+230　　　29　
　　　　　　　　　　　　　43250　　 580 　　+255　　　11　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 530 　　+215　　　26　
　　　　　　　　　　　　　42750　　 445 　　+140　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 495 　　+203　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 460 　　+191　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 430 　　+179　　　13　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 390 　　+159　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 320 　　 +80　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 315 　　+103　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 340 　　+139　　　55　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 289 　　+108　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 232 　　　　　　　17　
　　　　　　　　　　　　　36000　　 208 　　 +80　　　10　
　　　　　　　　　　　　　35250　　 181 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　35000　　 175 　　 +70　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　34750　　 170 　　 +40　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　34500　　 175 　　 +75　　　35　
　　　　　　　　　　　　　33750　　 151 　　 +21　　　17　
　　　　　　　　　　　　　33500　　 147 　　　　　　　25　
　　　　　　　　　　　　　30000　　 103 　　 +41　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　90 　　 +38　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　73 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　67 　　 +34　　　58　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　50 　　 +20　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　23000　　　48 　　　　　　　25　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　32 　　　+9　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　29 　　 +12　　　40　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　22 　　　　　　　36　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　16 　　　+6　　　71　
　　　　　　　　　　　　　14000　　　11 　　　+3　　　32　
　　　　　　　　　　　　　12000　　　 9 　　　+4　　　11　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 6 　　　+2　　 242　


