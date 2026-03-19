　19日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は86枚だった。コールの合計出来高は31枚。コールの出来高トップは5万6500円の14枚（1785円）だった。プットのの合計出来高は55枚。プットの出来高トップは5万2000円の24枚（2570円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　 0　　　28　　72500　
　　 1　　　　　　 600　　61000　
　　 1　　　　　　 670　　60500　
　　 2　　　　　　 685　　60250　
　　 2　　-255　　 800　　60000　
　　 8　　　　　　1630　　57000　
　　14　　　　　　1785　　56500　
　　 2　　　　　　2140　　55250　
　　　　　　　　　　　　　52625　　3030 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52000　　2570 　　　　　　　24　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 955 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 595 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 520 　　+100　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 410 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　35000　　 300 　　 +96　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　45 　　 +13　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　18500　　　49 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　12500　　　17 　　　+8　　　 1　


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