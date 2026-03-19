日経225オプション6月限（19日日中） 5万6500円コール1785円
19日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は86枚だった。コールの合計出来高は31枚。コールの出来高トップは5万6500円の14枚（1785円）だった。プットのの合計出来高は55枚。プットの出来高トップは5万2000円の24枚（2570円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 0 28 72500
1 600 61000
1 670 60500
2 685 60250
2 -255 800 60000
8 1630 57000
14 1785 56500
2 2140 55250
52625 3030 1
52000 2570 24
45000 955 1
41000 595 1
40000 520 +100 1
38000 410 10
35000 300 +96 1
20000 45 +13 5
18500 49 10
12500 17 +8 1
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 0 28 72500
1 600 61000
1 670 60500
2 685 60250
2 -255 800 60000
8 1630 57000
14 1785 56500
2 2140 55250
52625 3030 1
52000 2570 24
45000 955 1
41000 595 1
40000 520 +100 1
38000 410 10
35000 300 +96 1
20000 45 +13 5
18500 49 10
12500 17 +8 1
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