ファーマライズホールディングス <2796> [東証Ｓ] が3月19日大引け後(17:00)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結経常損益は4億1900万円の黒字(前年同期は1800万円の赤字)に浮上したが、通期計画の9億4100万円に対する進捗率は44.5％にとどまり、5年平均の68.1％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-5月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比3.4倍の5億2200万円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(3Q)の連結経常損益は9100万円の黒字(前年同期は4700万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-0.0％→1.2％に改善した。



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