6月のサッカーW杯北中米大会で5大会連続出場を目指すJ1FC東京のDF長友佑都（39）が出演するCMの発表会が19日、東京都内で開催され、長友がビデオメッセージで登場した。

CMはFC東京と25年からパートナー契約を結んでいるAI議事録ソリューション「Plaud（プラウド）」社によるもの。シリーズ新製品のピンマイク型AIボイスレコーダー「Plaud Notepin S」のCMとして発売日の23日にウェブ公開、28日から全国ネットでテレビ放映される。

水戸戦後に収録されたというビデオメッセージで登場した長友は「シーズン中ということもあり、本日はビデオメッセージにて失礼させていただきます」とあいさつ。CM撮影について「非常に楽しかったです。かなり熱気があってスタッフの皆様も盛り上げてくださいました」と振り返った。そして「僕には自分が最高の状態でワールドカップに勝つという明確なイメージがあり、その目標に向かって日々挑戦を続けています。皆様もぜひ一緒に最高の成果を目指して挑戦していきましょう」と呼び掛けた。

長友は14日のJ1百年構想リーグ、アウェー水戸戦で負傷し、前半途中に交代。FC東京は19日に「右ハムストリング肉離れ」と診断結果を発表した。きょう19日に日本代表英国遠征メンバーから外れていた。