女子アナ界きってのコスプレイヤー、日本テレビの河出奈都美アナウンサーが新たなコスプレ姿を披露し、話題になっている。

3月17日に更新した自身のXに《さすがにコスプレしてなさすぎる。さすがにやりたい（とか言ってしれっと未公開写真だしましたすみません） もしリクエストなんてあれば教えてください…!》と投稿。

ブルーのカラコンと金髪のウィッグを装着し、アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』のキャラクターである惣流・アスカ・ラングレーに扮した写真をアップした。

この投稿に同日、局は違うが“入社同期”のTBS・篠原梨菜アナウンサーが《可愛すぎるよ》とリプライ。河出アナは《えー！ありがとう 地味にXで初絡みで》と返している。

リクエストを求められたファンからは

《ポケモンのカスミかワンピースのナミのコスプレが見たいです》

《奈都美さんなら何でも似合うと思いますが、みんなが言うようにコナンの蘭ちゃん見てみたいかも？》

《ストリートファイターの春麗ですかね》

などと要望が相次いでいる。

河出アナはこれまでにSNSで何度もコスプレを披露し、その完成度の高さがよく知られている。2026年1月にはテレビアニメ『葬送のフリーレン』（日本テレビ系）に登場するキャラクター・アウラに扮したコスプレショットを披露。2025年10月にはアニメ『リコリス・リコイル』の綿木千束、同年8月にはアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の綾波レイ、同年6月には『葬送のフリーレン』のフェルンのコスプレなどを公開してきた。

芸能記者が言う。

「2019年入社の河出アナは、オタクでゲーマーを自称していることはよく知られています。2025年8月17日放送の情報番組『シューイチ』（日本テレビ系）では、世界最大の同人誌即売会『コミックマーケット』（コミケ）1日めを取材したのですが、その際に河出アナは青髪のウィッグに赤いカラコン、片目に眼帯までつける本格的な綾波レイのコスプレを披露。番組内で『コスプレ自体が趣味』と語っていた河出アナは、この日のコスプレもすべて“自前”だと明かし、そのクオリティの高さに、作品のファンからも賞賛の声があがっていました。さらに驚くことに、河出アナは16日の取材翌日、コミケ2日め（17日）にチケットを買って “一般参加”してきたと自身のXで告白。リストバンドを掲げて《コミケ最高かよ》とポストしました。続く投稿では、スマホのアプリゲーム『ヘブンバーンズレッド』の蒼井えりかのイラストが入った大きな紙袋を肩から下げ、最後尾に並んで入場したと明かしており、その本気っぷりも話題となっていました」

河出アナから感謝を伝えられた篠原アナは翌18日にXで《ごめんいきなり オタ活ご一緒したい！》とポスト。すると19日に河出アナは《やろうやろう！》と返している。この返しにX上にはフォロワーから《お二人のコスプレコラボ、メッチャ見たいです》の声があがっている。

女子アナ界きっての“ガチレイヤー”路線を突き進む河出アナ。局の垣根を超え、篠原アナとのコラボコスプレが見られる日は近いかもしれない。