日やけ止めブランドのALLIEが、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボレーションした限定デザインパッケージの商品を、3月21日（土）から数量限定で発売する。

ALLIE×ちいかわコラボ限定デザインパッケージが登場

今回は「ジェルUV」と、ベースメイクの仕上がりになる「ノーファンデUV」が、ちいかわのコラボパッケージでお目見えする。

顔・からだ用日やけ止めの「アリィー クロノビューティ ジェルUV EX 限定パッケージCK」はハチワレのデザインで、紙パッケージにはちいかわたちが海辺でくつろぐイラストが描かれている。

「アリィー クロノビューティ ジェルUV EX 限定パッケージCK」

「アリィー クロノビューティ ジェルUV EX 限定パッケージCK」

顔用日やけ止めの「アリィー クロノビューティ カラーチューニングUV 01 限定パッケージCK」はちいかわのデザインで、紙パッケージにはモモンガたちとメイクアイテムがデザインされている。

「アリィー クロノビューティ カラーチューニングUV 01 限定パッケージCK」

「アリィー クロノビューティ カラーチューニングUV 01 限定パッケージCK」

同じく顔用の「アリィー クロノビューティ カラーチューニングUV 03 限定パッケージCK」はうさぎのデザインで、紙パッケージにはカメラやサングラスとポーズを決めるキャラクターがデザインされている。



対象商品を購入したレシートで応募すると抽選で合計600名に、紫外線がチェックできる「オリジナルUVキーホルダー」（3種ランダム）が当たるキャンペーンも実施される。応募期間は3月23日（月）午前10時から4月30日（木）午後11時59分まで。



ALLIEとちいかわがコラボした限定デザインパッケージ商品は、いずれも数量限定のため、なくなり次第終了となる。

「アリィー クロノビューティ カラーチューニングUV 03 限定パッケージCK」

「アリィー クロノビューティ カラーチューニングUV 03 限定パッケージCK」