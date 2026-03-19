「ちいかわ×ALLIE」コラボ限定パッケージが3月21日から数量限定発売 UVキーホルダーも登場
日やけ止めブランドのALLIEが、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボレーションした限定デザインパッケージの商品を、3月21日（土）から数量限定で発売する。
今回は「ジェルUV」と、ベースメイクの仕上がりになる「ノーファンデUV」が、ちいかわのコラボパッケージでお目見えする。
顔・からだ用日やけ止めの「アリィー クロノビューティ ジェルUV EX 限定パッケージCK」はハチワレのデザインで、紙パッケージにはちいかわたちが海辺でくつろぐイラストが描かれている。
顔用日やけ止めの「アリィー クロノビューティ カラーチューニングUV 01 限定パッケージCK」はちいかわのデザインで、紙パッケージにはモモンガたちとメイクアイテムがデザインされている。
同じく顔用の「アリィー クロノビューティ カラーチューニングUV 03 限定パッケージCK」はうさぎのデザインで、紙パッケージにはカメラやサングラスとポーズを決めるキャラクターがデザインされている。
対象商品を購入したレシートで応募すると抽選で合計600名に、紫外線がチェックできる「オリジナルUVキーホルダー」（3種ランダム）が当たるキャンペーンも実施される。応募期間は3月23日（月）午前10時から4月30日（木）午後11時59分まで。
ALLIEとちいかわがコラボした限定デザインパッケージ商品は、いずれも数量限定のため、なくなり次第終了となる。