まさかの1,280円！【ワークマン】春先に買い足したい♡「新作トップス」

軽やかな着こなしを楽しみたいこれからの時季。1枚でサマ見えが狙えるトップスがあれば頼りになります。そこでおすすめしたいのが【ワークマン】の「新作トップス」。\1,280（税込）というお手頃価格ながら華やかさがあり、コーデの主役になりそうだからぜひ取り入れてみて。

花柄のレーススリーブが春らしいアクセントに

【ワークマン】「レディースシャーリングスリーブプルオーバー」\1,280（税込）

シーズンムード漂う花柄スリーブのトップス。袖はひじまでの長さでボリュームがあり、二の腕のラインを拾いにくいのがポイント。身頃の部分は接触冷感機能付きなので、夏までロングシーズン活躍してくれそう。フレアスカートでフェミニンに仕上げたり、ワイドジーンズでラフに着こなすのも◎

1枚で主役級！ ジャカード素材のトップス

【ワークマン】「レディースふくれジャカードプルオーバーハーフ」\1,280（税込）

花柄のジャカード素材が女性らしく華やかなトップス。この価格ながら、防汚・撥水機能付きは高ポイント。両サイドにはポケットも付いています。後ろの裾が少し長めになっているのも安心感あり。スカートと合わせたシンプルコーデはもちろん、キャミワンピのインナーにもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M