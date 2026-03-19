乃木坂46・川崎桜、白ビキニ姿がまぶしい！ 1st写真集『エチュード』先行カット解禁
乃木坂46・5期生の川崎桜の1stソロ写真集『エチュード』（新潮社）より、新たな先行カットが到着した。
【写真】乃木坂46・川崎桜、南仏・ニースの海風を感じさせる“まぶしい”白ビキニ姿を披露！
多才なメンバーがそろう乃木坂46の5期生の中でも、幼少期からフィギュアスケートの経験を持つ異色の存在、川崎。
そんな彼女の初めてのソロ写真集は、彼女が希望したのは、かねてより憧れがあったフランスで撮影された。
今回解禁されたのは、南フランス・ニースの海岸で撮影されたカット。真っ青な空と地中海をバックに、濡れたTシャツを脱ぎ去る瞬間の瑞々しい姿を捉えた。白いビキニが太陽の下で映え、「まぶしい」一枚となった。
本作は、川崎の「大人びた一面」と「無垢な少女の一面」という、22歳ならではの揺れ動く振り幅を凝縮。撮影では自身初となる5種類の水着、4種類のランジェリー姿にも挑戦。また、私服を含む30点近い衣装を纏い、さまざまな表情を見せる彼女の“今”を切り取っている。
乃木坂46・川崎桜1st写真集『エチュード』は、新潮社より4月14日発売。定価2855円（税込）。
※川崎桜の「崎」は「たつさき」が正式表記
【写真】乃木坂46・川崎桜、南仏・ニースの海風を感じさせる“まぶしい”白ビキニ姿を披露！
多才なメンバーがそろう乃木坂46の5期生の中でも、幼少期からフィギュアスケートの経験を持つ異色の存在、川崎。
そんな彼女の初めてのソロ写真集は、彼女が希望したのは、かねてより憧れがあったフランスで撮影された。
今回解禁されたのは、南フランス・ニースの海岸で撮影されたカット。真っ青な空と地中海をバックに、濡れたTシャツを脱ぎ去る瞬間の瑞々しい姿を捉えた。白いビキニが太陽の下で映え、「まぶしい」一枚となった。
乃木坂46・川崎桜1st写真集『エチュード』は、新潮社より4月14日発売。定価2855円（税込）。
※川崎桜の「崎」は「たつさき」が正式表記