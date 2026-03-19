◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）１週前追い切り＝３月１９日、栗東トレセン

高回転のフットワークで雨を切り裂いた。パンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）は不良馬場の栗東・ＣＷコースでクラウディアイ（４歳１勝クラス）を１馬身半追走。直線で力強く脚を動かし、６ハロン８１秒９でラスト２ハロン１１秒１―１１秒３と抜群の伸びを見せて半馬身先着した。松山弘平騎手は「雨が降って馬場も悪かったけど、その中でしっかり動けていました」と動きを評価した。

昨年のＮＨＫマイルＣでＧ１馬となり、続くキーンランドＣは初の古馬を相手に、別定５７キロを背負って連勝した。近２走は豪州（ゴールデンイーグル）、サウジアラビア（１３５１ターフスプリント）でともに５着だったが、橋口調教師は「精神的に強くなった。オンとオフがしっかりして、馬自体は体も含めて大人になってきている」と海外遠征を経ての成長を感じ取っている。

２走ぶりに７戦目のコンビを組む鞍上は「サウジ前の追い切りがすごく良く感じたので、それと比べると物足りなさは正直あります」とも打ち明けた。それでも、「今日、弘平が乗ったことでしっかりレースだと分かってくるだろう」と指揮官。２２日、２６日に予定する坂路での追い切りで、さらなる上積みを加える。