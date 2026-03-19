元ロッテ監督で野球解説者の井口資仁氏が１９日、東京・渋谷のＮＨＫで行われた、同局が放送するＭＬＢの２０２６年シーズン説明会に出席した。

同局でＭＬＢ解説を務める井口氏は、ＷＢＣでベストナインに輝いたドジャース・大谷翔平投手について「ようやく二刀流のシーズンが始まる。打撃については何も言うことはない。ＷＢＣを見てもしっかりと仕上がっている。我々の想像を遥かに超えてくる選手。本塁打を６０本以上打ってほしい」と期待した。

ドジャースがワールドシリーズ（ＷＳ）を３連覇すれば、１９９８〜００年のヤンキース以来。「外野手とクローザーを補強したので、３連覇に近づいている。（大谷、ベッツ、フリーマンの）ＭＶＰトリオ３人にタッカーが入る。足も使えるので、より攻撃の幅が広がる。打順も大谷選手の後に入れば厚みが増える」と、高確率で栄冠をつかむとした。

ロッテ時代に指導したドジャース・佐々木朗希投手とは、今春のキャンプ中にも現地で食事をともにしたそうで「自信に満ちあふれていた。修正ポイントが分かっている。今年はかなり期待できる」と太鼓判を押した。

自身は０５年にホワイトソックスでＷＳ制覇を経験。同球団に今季加入した村上宗隆内野手には「キャンプから中心選手として盛り上げているのを感じる。非常にやりやすい環境。いろんな経験をしながら本塁打を３０本以上打ってほしい」と期待した。

ＷＢＣでベスト８に終わった侍ジャパンについては「ベストを尽くした上での敗退。次回の優勝を目指して次のチームを作ってほしい」とねぎらいの言葉も。「ＷＢＣに向けての調整が一番難しかった。ただ、体は一度仕上がっている」と、長丁場のシーズンを闘い抜く体調管理の必要性を説いた。

同局は今年の中継計画について、日本選手が所属するチームを中心にレギュラーシーズン１６０試合以上、ポストシーズンを含めると２００試合以上を予定している。説明会にはＭＬＢ中継を担当する筒井亮太郎アナウンサーと、ＢＳのスポーツニュース番組「ワースポ×ＭＬＢ」で井口氏と共演する三宅絹紗（きぬさ）キャスターも出席した。