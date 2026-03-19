松任谷正隆『ポルシェ 911 タルガ4 GTS』で疾走「速度が乗ってくると細かいことはどうでもよくなりますね」
音楽プロデューサーの松任谷正隆（74）がMCを務めるBS朝日『カーグラフィックTV』（毎週木曜 後11：00）が、きょう19日に放送される。今回は、『ポルシェ 911 タルガ4 GTS』を取り上げる。
【最新番組カット】かっこよすぎる…真っ赤な『ポルシェ 911 タルガ4 GTS』内外装全部見せ
2024年に登場した992型ポルシェ911の進化版、「992.2型」。番組で最初に登場したのは、3リッターフラットシックスエンジンを搭載するベースモデルのカレラだった。そして、3.6リッターのシングルターボに、「T-ハイブリッド」と名付けられたシステムを組み合わせた911初のハイブリッドモデル、カレラGTS。直近では６段マニュアルトランスミッションのみが用意されるカレラT。他にも進化版となるGT3、GT3ツーリングパッケージ、カレラＳやカレラＳカブリオレもラインナップしており、この後はＴ-ハイブリッドを搭載する911ターボの登場も待たれるところ。
そんな中、今回はポルシェ独自のオープンモデル、「タルガ４」のGTS、つまりハイブリッド仕様を紹介。カブリオレよりも少しばかり控えめなオープンボディは伝統の「タルガバー」が目を引く洒落者。大胆なオープンシーンには思わず目を引かれてしまうはずだ。
トップを開け放ち、いつもの道を疾走し「速度が乗ってくると細かいことはどうでもよくなりますね」と走りながら感想を話す松任谷は、果たしてどのように評すのか。
【最新番組カット】かっこよすぎる…真っ赤な『ポルシェ 911 タルガ4 GTS』内外装全部見せ
2024年に登場した992型ポルシェ911の進化版、「992.2型」。番組で最初に登場したのは、3リッターフラットシックスエンジンを搭載するベースモデルのカレラだった。そして、3.6リッターのシングルターボに、「T-ハイブリッド」と名付けられたシステムを組み合わせた911初のハイブリッドモデル、カレラGTS。直近では６段マニュアルトランスミッションのみが用意されるカレラT。他にも進化版となるGT3、GT3ツーリングパッケージ、カレラＳやカレラＳカブリオレもラインナップしており、この後はＴ-ハイブリッドを搭載する911ターボの登場も待たれるところ。
トップを開け放ち、いつもの道を疾走し「速度が乗ってくると細かいことはどうでもよくなりますね」と走りながら感想を話す松任谷は、果たしてどのように評すのか。