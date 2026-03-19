松任谷正隆『ポルシェ 911 タルガ4 GTS』で疾走「速度が乗ってくると細かいことはどうでもよくなりますね」

松任谷正隆『ポルシェ 911 タルガ4 GTS』で疾走「速度が乗ってくると細かいことはどうでもよくなりますね」