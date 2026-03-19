Snow Man宮舘涼太、元祖王子・及川光博と“夢のエレガント対決” M!LK佐野勇斗＆塩崎太智もパーティータイム参加
9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が出演する、20日放送のTBS系バラエティー『黄金のワンスプーン！』（後8：55）では、及川光博との“夢のエレガント対決”や山田優が急きょ自宅でも作る手料理を披露。長野県産の「長芋＆みゆきポーク」を舘様が極上の鉄板エレガント料理に変身させる。
【写真】6歳のファンとお子様ランチ作りする宮舘涼太
同番組は、Snow Man屈指の料理好きである“舘様”こと宮舘が日本各地をめぐり、その土地ならではの旬の食材を“黄金のスプーン”で味わい、さまざまなアイデア料理を披露する、食の旅バラエティー。
日本各地の旬の食材を求め、その魅力を極限まで引き出した絶品料理を振る舞うレストラン「ダテ・ド・ボヌール」。今回はスタジオを熱気あふれる“鉄板焼き屋さん”仕様にして開店。オーナーシェフ・宮舘が及川、山田、佐野勇斗（M!LK）、塩崎太智（M!LK※崎＝たつさき）という豪華な顔ぶれを迎え、明日からすぐにでもマネしたくなるエレガントな絶品料理を披露する。
今回使用する極上食材は、長野の松代町で採れるシャキ＆トロと二刀流の長芋（春長芋）と、飯山市が誇る希少なブランド豚「みゆきポーク」。宮舘が柴田英嗣（アンタッチャブル）、浮所飛貴（ACEes）とともに産地へ足を運び長芋を収穫すると、農家さんも驚がくの今年一番長いサイズを収穫するというサプライズが。
地元農家さん直伝の野沢菜漬け入り長芋コロッケや、信州名物のソースカツ丼など、食欲をそそる長野の絶品ご当地メシが続々登場するロケVTRも見どころとなる。
現地の味からインスピレーションを受けた宮舘。特製ジェノベーゼ風ソースでいただく絶品長芋のとろろご飯から始まり、みゆきポークを贅沢に挟み込んだ究極の「ライスバーガー」まで、驚きのアイデアが光るレシピを鉄板の上で次々と提供していく。
調理中には、エプロン姿の佐野と塩崎が宮舘おなじみの「パーティータイム」で料理作りに参加する場面も。さらに、“元祖王子”の及川と宮舘による奇跡の「パーティータイム」も実現する。
また、手軽でおいしい舘様の料理に感動した山田が、急遽自宅でも作る簡単手料理を披露する特別な一幕も。ゲストの素顔や食へのこだわりが丸裸になるトークコーナー「おしょクジワンスプーン」では、ゲストたちが明かす“人生で忘れられない食事会”のマル秘エピソードや、“絶品おすすめグルメ”情報も満載となる。
【写真】6歳のファンとお子様ランチ作りする宮舘涼太
同番組は、Snow Man屈指の料理好きである“舘様”こと宮舘が日本各地をめぐり、その土地ならではの旬の食材を“黄金のスプーン”で味わい、さまざまなアイデア料理を披露する、食の旅バラエティー。
今回使用する極上食材は、長野の松代町で採れるシャキ＆トロと二刀流の長芋（春長芋）と、飯山市が誇る希少なブランド豚「みゆきポーク」。宮舘が柴田英嗣（アンタッチャブル）、浮所飛貴（ACEes）とともに産地へ足を運び長芋を収穫すると、農家さんも驚がくの今年一番長いサイズを収穫するというサプライズが。
地元農家さん直伝の野沢菜漬け入り長芋コロッケや、信州名物のソースカツ丼など、食欲をそそる長野の絶品ご当地メシが続々登場するロケVTRも見どころとなる。
現地の味からインスピレーションを受けた宮舘。特製ジェノベーゼ風ソースでいただく絶品長芋のとろろご飯から始まり、みゆきポークを贅沢に挟み込んだ究極の「ライスバーガー」まで、驚きのアイデアが光るレシピを鉄板の上で次々と提供していく。
調理中には、エプロン姿の佐野と塩崎が宮舘おなじみの「パーティータイム」で料理作りに参加する場面も。さらに、“元祖王子”の及川と宮舘による奇跡の「パーティータイム」も実現する。
また、手軽でおいしい舘様の料理に感動した山田が、急遽自宅でも作る簡単手料理を披露する特別な一幕も。ゲストの素顔や食へのこだわりが丸裸になるトークコーナー「おしょクジワンスプーン」では、ゲストたちが明かす“人生で忘れられない食事会”のマル秘エピソードや、“絶品おすすめグルメ”情報も満載となる。