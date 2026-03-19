STARTO ENTERTAINMENTは18日、嵐のライブツアーの公式生配信をかたる偽サイトやタレントなりすましアカウントの存在を確認したとして、注意喚起しました。

【映像】STARTO ENTERTAINMENTからの発表

同社のXリーガル公式アカウントが、「現在開催中のARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』に関連して、公式生配信をかたる偽サイトやタレントのなりすましアカウントが多数確認されています」と報告。

「当社は、本日（2026年3月18日）時点で、ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』の公式生配信についてのお知らせはしておりません。本日時点で生配信をうたうサイトやアカウントは、ファンの皆様の個人情報を違法に抜き取るなど、詐欺行為につながる危険な偽サイト・なりすましアカウントです」と注意を呼びかけました。

さらにこの日、株式会社嵐の社長・四宮隆史氏もXで「『We are ARASHI』は当社企画のツアーですが、当社においても公式生配信に関するお知らせをしておりません。偽サイトやなりすましアカウントをフォローしたり、記載されたURLをクリックしないよう、くれぐれもご注意ください」と伝え、「また、嵐のメンバーのうちSTARTO ENTERTAINMENT所属ではない二宮、松本の公式配信や公式アカウントは、それぞれの所属会社のサイトでご確認ください」と記しました。（『ABEMA NEWS』より）