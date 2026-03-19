◆センバツ第１日 ▽１回戦 帝京４―３沖縄尚学（１９日・甲子園）

開幕戦は昨夏の甲子園優勝に導いた沖縄尚学・末吉良丞投手（３年）が登場。７回まで無失点でしのいだが、１点リードの８回裏に４失点。チームは９回に２点を返して、なおも２死満塁としたが、あと１点が届かなかった。高野連が議論を進める７回制が導入されていたら、末吉が試合時間１時間ちょっと、球数９６の４安打完封勝利を飾っていた。

Ｘ（旧ツイッター）上では８、９回にドラマがあった開幕戦の試合後から７イニング制導入についての批判の声が相次いだ。

「これでも７回制でやりますか高野連の皆さん？」

「いきなり７回制全否定みたいな試合で笑ってしまった」

「９回制しかた勝たん」

「初戦から７回制は悪と言わんばかりの展開で草」

「選手守る以前にもう野球の形が壊れかけているんですけど」

「なぜ野球で一番面白い、８回と９回を廃止しようとする」

また、今回の大会からは投手の負担を減らす観点からＤＨ制が採用された。こちらもＳＮＳ上で話題になったが、批判の声は少なかった。

２試合目で中京大中京に１―３で敗退した阿南光・高橋徳監督は「テンポが良ければこのような（１時間３３分の）試合になる。（投手の健康面に関しては）複数の投手を育てればいいわけですから７回制にしなくても９回制を維持できると思います。ＤＨ制だけで十分じゃないですかね」と話した。