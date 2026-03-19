お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（61）が、17日深夜放送のTBSラジオ「JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演し、今は亡き昭和の大スターたちとの交流エピソードを明かした。

大衆芸能の年間表彰「浅草演芸大賞」で大賞を受賞し、14日には東京・浅草で行われた授賞式にコンビで出席した。太田は「いただきました、ありがたく。賞とは無縁の我々ですけど、（浅草演芸大賞では）新人賞もいただいていて」と、同賞と縁が深いことを喜んだ。

新人賞を受賞した時の授賞式には、大賞受賞者として、“日本のお母さん”として知られた女優の森光子さんが出席していたという。太田は「もっと全然凄い人ですよ。同じ大賞ですよ？これは納得いかないですよね、世間も」と、自虐を込めつつ森さんへの敬意を表した。

森さんとは、授賞式前に番組共演で対面したことがあるという。太田は「森さん、我々のことを凄く好きって言って下さって」と回顧。「初めて会った時に、“森さん、本当にすばらしいと思います、あの放浪癖”って言ったんだよね」。森さんの代名詞といえば、舞台「放浪記」で、2000回以上も舞台に立ち続けた。太田は、森さんのライフワーク的作品をもじって話しかけたという。

すると森さんは「“あら、そう？”って笑ってくれて」という反応。そのギャグを気に入ってくれたという。その後、森さんと再会。「気に入ってくれて、俺に“まだ放浪癖、やってます”って言ってくれたんだけど、うれしくてね」と振り返った。

また授賞式では、ドラマ「北の国から」で知られた俳優の田中邦衛さんと会ったことがあるという。授賞式の舞台袖で対面。「ベテランでも、あそこでコメントする授賞式って結構みんな緊張するみたいね。特に田中君さんなんか元々、口下手だからあの人。素でしゃべるのだって、苦手な方じゃん？」。数々の名演技を披露してきた田中さんでも、授賞式となると勝手が違うようで、緊張が伝わってきたという。

「田中邦衛さんが来たんだよね。あ、田中邦衛さんだって。初めてだから“爆笑問題と申します”って言ってさ。こっちはあいさつしてるじゃん？」。ところが、田中さんは思いもしないリアクションを見せたという。「向こうからずーっとにらみ付けてさ。俺らの方にちょっとずつ近づいてきて、あの田中邦衛さんが袖でさ、ずーっとにらみながら、俺らの方にずーっと近づいてきてさ、俺の前に来てさ。“何しゃべりゃいいか分かんねえんだよ。何しゃべりゃいいんだよ”って言ってたのが、もう大爆笑だってね」と振り返り、笑っていた。