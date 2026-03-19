ネルソンズ青山、『水ダウ』にも登場した中3“息子”の卒業式 肩組みショットに反響「最高の親子関係」
お笑いトリオ・ネルソンズの青山フォール勝ちが19日、自身のXを更新。TBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』のプロポーズ企画に出演していた“息子”の卒業式だったことを明かした。
【写真】最高の親子関係！ネルソンズ青山、中3“息子”の卒業式ショット
Xでは「息子の卒業式いってきました。最高です」との文言とともに、肩組みショットを公開。ファンからは「ステキな親子！」「最高の親子関係」「完璧な家族ストーリーすぎる」などといった感想が相次いで寄せられている。
『水ダウ』では「サプライズのためにプロポーズができない青山」と「プロポーズをなんとか引き出したい彼女のチサトさん」という、ダブルプロポーズドッキリで進行。2人の出会いは13年前。青山がアルバイトをしていたバーに、後からバイトとして入ってきたのが後に彼女となるチサトさんだった。この日の放送には、チサトさんも顔出しで出演を果たした。
番組内では、チサトさんが中学生3年生の息子を持つシングルマザーであることも明らかに。感動的な展開となるかと思いきや、ダブルドッキリゆえに、彼女のチサトさんが頑なにプロポーズをしない青山に対して、結婚をあきらめるようなコメントも残すなど、波乱を含んだ展開となっていった。
チサトさんの息子・カナトくんも、顔出しで出演。ドッキリではあったが、青山の愛あふれる行動に、VTRを見ていたスタジオから「カッコいい」との声も飛んだ。カナトくんと向き合う青山の姿に、SNS上では「もう父親じゃん！」「泣いちゃう」などといった声が相次いで寄せられた。
終盤では、青山、チサトさん、カナトくんの3人に対する”サプライズ”も用意されており、スタジオでは笑いと感動の展開に。事前に練習してきたフラッシュモブのダンスを披露した後、青山は涙を浮かべながら、チサトさんへの思いがこもった手紙を読み上げた。「ちぃの人生とカナトの人生はオレが背負う、必ず幸せにする。これからオレは、一生かけて、ちぃとカナトを幸せにします。僕と結婚してください」とプロポーズすると、チサトさんも「はい。ありがとう」と応じて、見事に成功を収めた。
【写真】最高の親子関係！ネルソンズ青山、中3“息子”の卒業式ショット
Xでは「息子の卒業式いってきました。最高です」との文言とともに、肩組みショットを公開。ファンからは「ステキな親子！」「最高の親子関係」「完璧な家族ストーリーすぎる」などといった感想が相次いで寄せられている。
番組内では、チサトさんが中学生3年生の息子を持つシングルマザーであることも明らかに。感動的な展開となるかと思いきや、ダブルドッキリゆえに、彼女のチサトさんが頑なにプロポーズをしない青山に対して、結婚をあきらめるようなコメントも残すなど、波乱を含んだ展開となっていった。
チサトさんの息子・カナトくんも、顔出しで出演。ドッキリではあったが、青山の愛あふれる行動に、VTRを見ていたスタジオから「カッコいい」との声も飛んだ。カナトくんと向き合う青山の姿に、SNS上では「もう父親じゃん！」「泣いちゃう」などといった声が相次いで寄せられた。
終盤では、青山、チサトさん、カナトくんの3人に対する”サプライズ”も用意されており、スタジオでは笑いと感動の展開に。事前に練習してきたフラッシュモブのダンスを披露した後、青山は涙を浮かべながら、チサトさんへの思いがこもった手紙を読み上げた。「ちぃの人生とカナトの人生はオレが背負う、必ず幸せにする。これからオレは、一生かけて、ちぃとカナトを幸せにします。僕と結婚してください」とプロポーズすると、チサトさんも「はい。ありがとう」と応じて、見事に成功を収めた。