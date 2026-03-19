◇MLB オープン戦 ドジャース5-1ジャイアンツ(日本時間19日、キャメルバックランチ)

ドジャースの大谷翔平選手が、SNS上で一部の侍ジャパン選手に対するひぼう中傷が見られる現状について、自身の考えを語りました。

大谷選手も参加した2026年WBCで侍ジャパンは準々決勝で敗退。この期間に選手たちや監督・コーチに対してひぼう中傷があったとして問題になり、日本プロ野球選手会から法的対応を含めた厳正な措置をとると発表されました。

このことについて大谷選手はまず、「個人的には何を言われても気にはしない」と述べ、自身のスタンスを明らかにしました。

その一方で、「ただ人格の否定であったりとか、そういうことに関しては全く野球とは関係ない部分ではあるので、良くないなとは思います」と指摘し、行き過ぎた批判に苦言を呈しました。

さらに、「プロである以上、結果が悪かったときに自分のことだけに対しては、僕は何を言われても、受け止める姿勢ではいる。必ずしも全員がそういう選手かと言われたらそうではないですし、配慮をもって接していくというのは、どこにいても変わらないことではあるそこ次第だと思います」と語り、選手それぞれのひぼう中傷に対する受け止め方の違いに理解を示しました。