麺が隠れて見えない…主役の「海老」が“4倍”に増量可能な期間限定メニュー　大阪王将で春限定フェア開催

餃子専門店「大阪王将」は、2026年3月25日(水)から、海老を主役にした期間限定フェア「春はDangDang！海老ろうぜ！」を開催する。※文中価格は全て税込表記

【商品画像】通常サイズの焼きそばはこちら（チャーハンも比較）

今回のフェアで登場するのは、「弾けっぷりプリ海老ガーリック焼きそば」と「心躍る弾むザックザク海老チャーハン」の2商品。

「弾けっぷりプリ海老ガーリック焼きそば」は、強火で香ばしく焼き上げたもちもちの太麺に、ぷりぷりの海老とジューシーな揚げ焼売を豪快にトッピングしている。「心躍る弾むザックザク海老チャーハン」は、パラパラの海老チャーハンの上に、ザクザク食感の海老スティックと揚げ焼売を盛り付け、濃厚タルタルをかけた食べ応えのある一皿。どちらのメニューも、海老の増量が可能。

〈商品概要〉

●弾けっぷりプリ海老ガーリック焼きそば

・価格

通常サイズ：1,200円

プリ海老2倍：1,450 円

プリ海老4倍：1,950 円

もちもちの太麺に、海老と揚げ焼売をトッピング。さらに、紅海老、菜の花、タケノコが絶妙なアクセントになっている。海老の量は通常サイズの他、2倍、4倍から選べる。

●心躍る弾むザックザク海老チャーハン

・価格

ザク海老2本：1,200 円

ザク海老3本：1,450 円

ザク海老5本：1,950 円

海老チャーハンの上に、揚げたての海老スティックと揚げ焼売を盛り付け、彩り鮮やかな紅海老を桜のように散らしている。濃厚タルタルをたっぷりかけているのもポイント。海老スティックは2本、3本、5本から選べる。

心躍る弾むザックザク海老チャーハン（ザク海老2本）

【夜もDangDang！呑もうぜ！アルコールにも合う】

今回の新商品をおつまみサイズにした「ザックザク海老スティック」と「弾けっぷりプリ海老ガーリック」も期間限定で登場。

●弾けっぷりプリ海老ガーリック 580円

●ザックザク海老スティック 580円

〈販売概要〉

・販売期間

2026年3月25日(水)〜2026年5月12日(火)予定

・販売店舗

全国の大阪王将