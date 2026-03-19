福岡市は、はしかに感染した患者が他の人に感染させる可能性がある期間に、福岡市のキャナルシティ博多を訪れていたと発表しました。不特定多数の人と接触した可能性があるとしています。



福岡市によりますと、はしかに感染した患者が利用した施設と日時は、次の通りです。



【3月13日（金）】

■キャナルシティ博多 4階飲食店

正午ごろ～午後1時ごろ



■キャナルシティ博多 キャナルシティ劇場

午後1時半～午後4時10分ごろ





はしかの症状を詳しく

この日時に施設を利用した人は体調に注意し、発熱、発疹、咳、鼻水、目の充血など、はしかを疑う症状が現れた場合は、必ず事前に医療機関に連絡した上で受診するよう呼びかけています。受診の際は、公共交通機関の利用を控えてほしいとしています。現在、これらの施設を利用しても感染の恐れはありません。

福岡県内ではことしに入り、2月に1人のはしかの感染が確認されています。全国では3月8日までに100人の感染が確認されていて、去年の同じ時期と比べておよそ5倍に増えています。



はしかは感染後、10日～12日間の潜伏期の後、発熱や咳などの症状で発症します。38度前後の発熱が2日～4日間続き、倦怠感、咳、鼻水、くしゃみ、結膜炎の症状が出て次第に強くなります。口の中の粘膜に1ミリ程度のコプリック斑と呼ばれる白い小さな斑点が出現し、出現後2日目を過ぎるころまでに消えるということです。コプリック斑出現後、体温はいったん下がりますが再び高熱が出るとともに、赤い発疹が出現し、全身に広がります。



発疹出現後、3日～4日で回復に向かい、合併症がない限り、7日～10日後には主な症状は回復しますが、免疫力が低下するため、しばらくは他の感染症にかかると重症になりやすいとされています。



感染経路としては、空気感染（飛沫核感染）、飛沫感染、接触感染などがあります。



感染力は極めて強く、はしかの免疫を持たない人が感染すると、ほぼ100パーセントの確率で症状が現れ一度感染して発症すると生涯免疫が持続すると言われています。



手洗いやマスクのみでの予防はできませんが、ワクチンを1回接種することで、95パーセントの人が免疫がつくと言われています。確実な免疫を得るためには、99パーセント以上の人が免疫がつくと言われる2回の接種が望ましいとされています。はしかのワクチン接種は「1歳児」と「小学校入学前」が定期接種の対象となっています。