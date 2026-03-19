27日のシーズン開幕戦まであと8日に迫るNPB。ファーム球場ではアピール合戦が続いています。

この日は1軍の試合が行われておらず、ファームでは公式戦6試合が実施。開幕に向けて調整を続ける選手や、1軍切符をつかむためにアピールを続ける選手たちが出場しました。そんな中、各地で快音が連発。計10本のホームランが生まれました。

楽天では小深田大翔選手が先頭打者HRを記録。この打席を含む3打席全てでヒットを記録し、3打点をあげました。日本ハムでも、先日のオープン戦でHRを放っていた今川優馬選手が3ランHR。タイムリーも放つなど4打数3安打で好調をキープしています。さらに中日・ブライト健太選手もソロHR、広島・持丸泰輝選手は2ラン、巨人・小林誠司選手も1アウト1、3塁の好機から3ランホームランを放ちました。

そんな中、ルーキーたちも猛アピール。阪神のドラフト1位ルーキー・立石正広選手は3回の1アウト満塁の好機で打席に向かうと、対するオリックスの先発・山口廉王投手のストレートをとらえます。打球はそのままレフトへのホームランに。公式戦初ホームランは満塁弾となりました。

さらに巨人のドラフト6位ルーキー・藤井健翔選手も第1号2ランを記録。初回にはレフトへのタイムリー2塁打も放っており、この日3打点をあげています。また楽天の育成2位ルーキー・大坪梓恩選手もレフトへのHRを記録。これは第2号となっており、ファーム5試合の出場で2本塁打を放っています。

この日、最多ホームランとなったのは阪神。立石選手とともに、佐野大陽選手と前川右京選手がソロHRを放ちました。